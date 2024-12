M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1834: Paweł tylko Magdzie wyzna jaki żal czuje do Piotrka. Wywlecze brudy z przeszłości! - ZDJĘCIA

W 1834 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) na własne oczy przekona się, że z Pawłem (Rafał Mroczek) dzieje się coś dziwnego. Zduński nie będzie sobą i tylko wieloletniej przyjaciółce zwierzy się, co go trapi. Nagle w 1834 odcinku "M jak miłość" zacznie wyciągać brudy z przeszłości. Nie jest bowiem tajemnicą, że ma wielkie pretensje do Piotrka (Marcin Mroczek) o pocałunek z Franką (Dominika Kachlik). Co doradzi mu mądra i pomysłowa Budzyńska? Konflikt braci dopiero się rozkręca.