M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1834: Magda zemści się na podłym sąsiedzie. Znów uratuje potrzebującego Kacpra

Magda (Anna Mucha) stanie do walki o sprawiedliwość. W 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyńska znów pomoże Kacprowi (Bartosz Ziewiec), który jakiś czas temu walczył o prawo do opieki nad młodszymi siostrami. Magda pomogła chłopcu, ale szykują się kolejne kłopoty. W 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyńska dowie się o konflikcie Kacpra z podłym sąsiadem. Przez aferę chłopak znów straci prawo do opieki nad siostrami. Prawniczka stanie do walki z cwanym mężczyzną.