M jak miłość, odcinek 1834: Magda wyczuje wielki spisek Dimy. Przestanie ufać ojcu Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" Magda usłyszy niepokojące wieści o Dimie. Chociaż nie dawała szans na wzdychanie mężczyzny w swoim kierunku i ucinała wszelkie próby podrywów, dalej łączy ich Nadia. Magda traktuje dziewczynkę jak córkę, chociaż z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych praw do zajmowania się dzieckiem i decydowania o jego dalszych losach. Jakie będzie zdziwienie Budzyńskiej, kiedy w 1834 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Dima wiele przed nią ukrywa.

Dziwny telefon od Nadii w 1834 odcinku "M jak miłość" wzbudzi duże wątpliwości Magdy

Już w 1834 odcinku "M jak miłość" Magda dostanie niepokojący telefon od małej Nadii. Dziewczynka będzie przekonana, że tata jeździ do Warszawy odwiedzać ciocię z wujkiem. Magda wie jednak, że przecież Dima do nich nie zagląda. Od razu stanie się jasne, że z jakiegoś powodu Ukrainiec kłamie Nadię.

- Halo? Skarbie, słyszysz mnie? - zapyta Budzyńska, kiedy z rana odbierze telefon od Nadii.

- Słyszę! Nie dzwoniłam, bo jestem zła! - wybuchnie dziewczynka w 1834 odcinku "M jak miłość".

- A dlaczego jesteś zła? Coś się stało? Jesteś na mnie zła? - zdziwi się Magda.

- Nie, na tatę! Ciągle jeździ do was do Warszawy i wcale mnie ze sobą nie zabiera! To nie jest w porządku! - wypali wprost Nadia, a Magdzie opadnie szczęka. Przecież Dima wcale nie zajrzy do Budzyńskich...

Magda na tropie kłamstwa Dimy w 1834 odcinku "M jak miłość"

Rozmowa z Nadią da Magdzie do myślenia. Z rana poruszy niepokojący temat z Andrzejem.

- (...) Nadia jest wściekła, że przyjeżdża do nas i tylko jej ze sobą nie zabiera... - wyżali się Magda mężowi.

- Może szuka pracy?

- Ale po co miałby szukać pracy, jeżeli ma pracę w Lipnicy? Pół etatu - przypomni Budzyńska. - Dlaczego miałby szukać pracy w Warszawie? A może jeździ do ambasady? Załatwia papiery i znowu będzie chciał jechać na Ukrainę.

- Po pierwsze, ma do tego prawo, ma swoje sprawy i... - Andrzej nie da rady dokończyć zdania.

- Ale jakie swoje sprawy, jeżeli jesteśmy połączeni Nadią?! Jakie swoje sprawy??? - wybuchnie Budzyńska, ale nie będzie blisko prawdy. Już wkrótce w "M jak miłość" Magda pozna prawdę o wizytach Dimy w stolicy. Mężczyzna znalazł w Warszawie miłość... Chodzi o Julię Malicką (Marta Chodorowska), z czym Magdzie będzie się trudno pogodzić.