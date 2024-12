M jak miłość, odcinek 1834: Andrzej nie daruje Dimie romansu z Julią. Zacznie coś kręcić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich? To ona wprowadzi do ich życia byłego kochanka Kasi

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dima i Julia w 1834 odcinku "M jak miłość" wciąż będą się spotykali w tajemnicy przed całym światem! Pechowo dla kochanków w miejscu ich sekretnej randki pojawi się nieoczekiwanie Andrzej Budzyński, który nie uwierzy własnym oczom widząc ojca Nadii z kobietą, z którą kiedyś zdradził Magdę (Anna Mucha)!

Dima okłamie i zostawi Nadię w 1834 odcinku "M jak miłość"

W jednej chwili do Andrzeja w 1834 odcinku "M jak miłość" dotrze, że skoro tych dwoje ukrywa się przed wszystkimi, to ich romans może oznaczać coś więcej. Jakby tego było mało Dima zacznie jeszcze okłamywać Nadię. Zostawi córkę w siedlisku w Grabinie, by spędzić czas z Julią w Warszawie. Nieświadomy tego, że Nadia poskarży się na niego Magdzie, która nie będzie nawet podejrzewała co za ich plecami kombinuje Dima.

Czy w 1834 odcinku "M jak miłość" Andrzej będzie zazdrosny o romans Dimy z Julią?

Co prawda Budzyński w 1834 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał prawa wtrącać się do życia Dimy, dociekać z kim się spotyka i z jaką kobietą chce zacząć nowe życie, ale nie spodoba się, że wybór Ukraińca padł właśnie na jego byłą kochankę. O zazdrości ze strony prawnika nie może być mowy!

Andrzej w 1834 odcinku "M jak miłość" zacznie się bać tego, że Julia może mieć złe zamiary, że Magda znów będzie przez cierpiała. Tak jak wtedy, kiedy Malicka była w ciąży z Andrzejem, gdy zdrada Budzyńskiego wyszła na jaw. A teraz w grę będzie jeszcze wchodziło dobro Nadii.

Szorstka rozmowa Andrzeja z Dimą w 1834 odcinku "M jak miłość"

By nie martwić Magdy w 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyński skontaktuje się z Dimą, który wcale nie będzie się wypierał, że zamiast w Grabinie z córką jest w Warszawie. - To jest bardzo ważne i musimy się spotkać...

- Dobrze, tylko nie ma mnie teraz w Grabinie

- Tak, ja wiem. Nadia wspominała, że zatrzymałeś się na tydzień w Warszawie. A my jutro wyjeżdżamy do siedliska, więc może byśmy się spotkali rano przed wyjazdem...

Nagle Dima w 1834 odcinku "M jak miłość" zacznie coś kręcić. Słowem nie wspomni, że widuje się z Julią i to dla niej opuścił córkę. - Miałem być w Warszawie, ale zmieniły mi się plany. Co się dzieje Andrzej? Chodzi o Nadię?

- Nie, nie...

- To o co? - zapyta Ukrainiec, lecz nie doczeka się odpowiedzi Budzyńskiego.