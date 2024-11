M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1833: Wstrząsający finał spotkania Marcina i Martyny! Nie uwierzy, że już go nie kocha - ZDJĘCIA

W 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) nie będzie mógł żyć bez Martyny (Magdalena Turczeniewicz)! Dobije go pożegnalne nagranie, które dostanie od ukochanej. Martyna poprosi w nim, by o niej zapomniał, bo ma teraz swoją rodzinę i życie, w którym nie ma dla niej miejsca. Ale odrzucony Marcin nie odpuści i w 1833 odcinku "M jak miłość" pojedzie do Martyny do szpitala w Sochaczewie. Im spotkanie przebiegnie w burzliwy sposób. Z ust Martyny padną słowa, że już Marcina nie kocha... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.