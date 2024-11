Spis treści

Miłość i nadzieja. Bulent ujawni prawdę! Powie Feraye, że Zeynep to jego córka

Bulent, po przeszło 80 odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" wyzna żonie, że Zeynep jest jego córką. Jako pierwsza o tym dowiedziała się już jakiś czas temu Naciye, czyli siostra Bulenta, która spotkała się z Gönül i poznała całą prawdę o Zeynep.

Kobieta ukrywała jednak ten fakt, bo liczyła, że Bulent sam się przyzna. Potem stwierdziła, że sprawę lepiej przemilczeć dla dobra rodziny.

Wkrótce Feraye odkryje jednak bolesną prawdę – a gdy zgromadzi już wszystkie dowody, Bulent zostanie postawiony pod ścianą i w końcu sam ujawni skrywaną tajemnicę, zanim otwarta zostanie koperta z wynikami DNA!

- Bulent, wszystko jest jasne! Jestem pewna, że Zeynep jest twoją córką, macie to samo znamię. Ile jeszcze będzie robił z nas głupców? – zapyta zdenerwowana Feraye.

Dramatyczne wyznanie Bulenta: „To ja jestem ojcem Zeynep”

Oczywiście Bulent do końca będzie szedł w zaparte, ale gdy Feraye pokaże mu jego wspólne zdjęcia z Gonul i zapyta wprost, czy była ona jego kochaną, a Zeynep jest jego córką, prawnik w końcu pęknie.

Tyle razy chciałem ci powiedzieć – zacznie. Po wielu latach urodziła mi się córka, oczywiście, że byłem zaskoczony, na początku nie mogłem w to uwierzyć – doda.

Dramatyczne wyznanie Bulenta: "To ja jestem ojcem Zeynep"

Bulent przyzna się do wszystkiego, a ta rozmowa zmieni życie jego rodziny na zawsze.

- Przyprowadziłeś ją do naszego domu mówiąc, że jest córką twojego przyjaciela! Tak bezwstydnie nas okłamałeś! - powie Feraye.

I gdy będzie już chciała otworzyć kopertę z wynikami DNA, Bulent sam ją powstrzyma:

Nie musisz jej otwierać, to ja jestem ojcem Zeynep - wydusi w końcu z siebie.

Czy Feraye wybaczy Bulentowi? I jak na tę prawdę zareaguje Zeynep, która wciąż nie wie, kim tak naprawdę jest dla niej wujek Bulent.

Zobacz w galerii ZDJĘĆ poruszającą rozmowę Feraye z Bulentem. Czy ich małżeństwo przetrwa ten moment prawdy?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.