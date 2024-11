Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Feraye chce rozwodu z Bülentem! Złoży Kuzeyowi ofertę. Streszczenie odcinka 93 Ask ve umut (13.12.2024)

No to się porobiło! Feraye dowiedziała się, że Bülent jest ojcem Zeynep i złożyła papiery rozwodowe! Kobieta szybko przystąpi do działania. W 93. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" spotka się z Kuzeyem i poprosi go o pomoc. Czy ten zgodzi się poprowadzić jej sprawę rozwodową? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!