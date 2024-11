M jak miłość, odcinek 1836: Marta weźmie ślub w domu byłego męża. Tak będzie wyglądała ceremonia w siedlisku Budzyńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami ślubu Marty i Jacka. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, gdzie Marta ma swój rodzinny dom. Barbara (Teresa Lipowska) nie powstrzyma wzruszenia wobec widoku szczęśliwej córki. Wojciechowska będzie mogła również liczyć na wsparcie Marysi (Małgorzata Pieńkowska) oraz swoich dzieci. Jak informowaliśmy, podczas ślubu Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" pojawi się Łukasz (Jakub Józefowicz), który jakiś czas temu wyjechał do Włoch.

Ślub Marty i Jacka w domu Budzyńskich

Niektórzy mogą być nieco zaskoczeni wyborem miejsca ceremonii. Wesele Marty i Jacka odbędzie się bowiem w siedlisku. Jak wiadomo, od dłuższego czasu należy ono do Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek). Budzyński to były mąż Marty, z którym wiele przeszła. Prawnik w przeszłości dopuścił się zdrady, ale potem ich relacje stawały się coraz lepsze. Wspólnie podejmowali decyzje dotyczące Ani (Gabriela Świerczyńska). Andrzej nawiązał z byłą żoną poprawne, można nawet powiedzieć, że koleżeńskie relacje. Czy to jednak nie za mało, by decydować się na ślub w domu byłego ukochanego?

Piękna ceremonia ślubna Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość"

Zdjęcia z wyjątkowego dnia Marty i Jacka można zobaczyć w naszej galerii. Marta postawi na jasną, dość skromną sukienkę i naturalny wygląd. Jacek zaprezentuje się w garniturze, a przybyli goście włożą eleganckie stroje. Będzie można liczyć na obecność bliskich Marty, aczkolwiek od strony Jacka nie pojawi się zbyt wiele osób. Mimo wszystko ślub w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie wyglądał pięknie i z klasą. Zobacz zdjęcia z tego ważnego dnia w życiu bohaterów "M jak miłość" w galerii!