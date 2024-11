M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1836: Powrót Łukasza na ślub Marty i Jacka. Takich gości na weselu nikt się nie spodziewa - ZDJĘCIA

Ślub Marty (Dominika Ostałowska) i Jacka (Robert Gonera) w 1836 odcinku "M jak miłość" wywoła wielkie emocje! Zdradzamy, że widzowie doczekają się wielkiego powrotu Łukasza (Jakub Józefowicz) na ślub ukochanej mamy! Wojciechowski przyleci z Włoch do Grabiny, by wspierać Martę w najważniejszym dniu. Zresztą nie tylko on przerwie swoje obowiązki, by uczcić wyjątkowy moment. Na weselu Marty z Jackiem w 1836 odcinku "M jak miłość" pojawi się wielu znakomitych gości. Zobacz ZDJĘCIA z ceremonii.