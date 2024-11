M jak miłość, odcinek 1835: Dorota podda się eutanazji? Bartek usłyszy od Tomasza, co chce zrobić umierająca żona - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1835: Bartek nie dowie się, czy Dorota przeżyje! Zniknie bez śladu i nikt nie będzie wiedział, co się z nią stało - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1837: Rozpaczliwe wyznanie Szymka! Od razu przejrzy Marcina, który odegra miłość do dzieci - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota odeszła od Bartka w 1831 odcinku "M jak miłość", kilka godzin po ślubie, gdy zakochani i szczęśliwi mieli już cieszyć się swoją nocą poślubną w willi w Grabinie! Desperacką ucieczkę chora na raka Dorota zaplanowała już w szpitalu, po operacji usunięcia guza mózgu, gdy stało się jasne, że złośliwego nowotworu nie udało się usunąć w całości i czeka ją śmierć. W tajemnicy przed Bartkiem umierająca Dorota dogadała się z Tomaszem, który pomógł jej w ucieczce.

W środku nocy w 1831 odcinku "M jak miłość" były mąż przyjechał po Dorotę i zawiózł ją na lotnisko. Uśpiony silnymi lekami nasennymi Bartek nawet się nie obudził, nie zdołał więc powstrzymać ukochanej.

Ciąg dalszy nastąpi dopiero w 1835 odcinku "M jak miłość", gdy porzucony przez żonę Bartek dojdzie do wniosku, że jedyną osobą, która może mu pomóc w poszukiwaniach Doroty jest Tomasz. Spotka się z Kaweckim, ale on nie będzie skory do wyjawienia tajemnicy Doroty, gdzie jest i czy jeszcze żyje.

Czy w 1835 odcinku "M jak miłość" Dorota podda się eutanazji w klinice za granicą?

To, co Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Tomasza zabrzmi tak, jakby wiedział, że umierająca Dorota wyjechała z Polski, by w klinice za granicą poddać się eutanazji.

- Dorota łatwo się nie poddaje, ale jeżeli uznała, że pora z tym skończyć, to na pewno zrobi to na własnych zasadach... - Tomasz w 1835 odcinku "M jak miłość" zabrzmi tak, jakby już wiedział, że Dorota chce się zabić!

Fani "M jak miłość" podejrzewają, że Dorota chce się zabić!

Fani "M jak miłość", którzy są wstrząśnięci ucieczką Doroty, nie wiedzą o co dokładnie chodzi żonie Bartka i jednocześnie mają za złe scenarzystom, że w taki sposób pokierowali losami tej pary, prześcigają się w domysłach, co teraz będzie z Dorotą. Wielu z nich wierzy w cudowne wyzdrowienie chorej na złośliwego guza mózgu Doroty. Ale są i tacy, którzy przewidują najgorszy scenariusz - eutanazję...

- Wydaje mi się, że wyjechała z Polski, aby poddać się eutanazji 🤔 - Cudownie ozdrowieje.... on po latach ułoży sobie życie i nagleeeee. Ona wroci - Jak mogła tak potraktować Bartka , 😢😢to on całe serce jej oddał - Ale to nie jest koniec wątku bo ona wróci tak , było w kulisach i aktorzy o tym mówili - Wyjechała na leczenie, wrócić zdrowa😉 - Może nie chce żeby Bartek widział jak odchodzi,może chce poddać się operacji ,po prostu nie chce żeby Bartek cierpiał cokolwiek się dzieje,nie zasługuje na to,ale jego troska o Dorotkę i jego oddanie,tak wygląda miłość 😢

Czy Dorota w "M jak miłość" cudownie wyzdrowieje i wróci do Bartka?

Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński przed emisją 1831 odcinka "M jak miłość", we wtorek, 26.11.2024, wzięli udział w specjalnym live'ie na profilu serialu na Instagramie i uchylili rąbka tajemnicy, czy Dorota umrze! Co prawda nie mogli powiedzieć wszystkiego, ale zapewnili, że Dorota przeżyje, chociaż zniknie na dłuższy czas, a Bartek będzie jej szukał wszędzie. Nie więc mowy o żadnej eutanazji w przypadku chorej na raka Doroty!

W poszukiwaniach Doroty w kolejnych odcinkach "M jak miłość" pomoże Bartkowi... Tomasz. Były mąż uzna, że popełnił błąd pomagając Dorocie w ucieczce. I teraz stanie po stronie Bartka, by odnaleźć Dorotę nim będzie za późno. Na razie tajemnicą pozostaje, czy Dorota wyzdrowieje, czy i kiedy wróci do Bartka? To się wyjaśni dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość" na początku 2025 roku.