M jak miłość, odcinek 1837: Wyjazd Kamy. Podda się i wyjedzie na Śląsk, kiedy Marcin odzyska pamięć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kama podda się w walce o Marcina. To już pewne, że będzie miała dość starań o to, by ukochany zwalczył amnezję. Od momentu odnalezienia Chodakowskiego czuła, że między nimi nie jest jak dawniej. Trudno się bowiem dziwić, skoro detektyw nie pamięta bliskich, a przebyta trauma spowodowała amnezję. Początkowo nic nie wskazywało na to, iż Chodakowski w krótkim czasie odzyska wspomnienia. Kama musiała odsunąć się od ukochanego, chociaż nie do końca trzymała się próśb o dystans. Z całych sił walczyła, by cokolwiek w Marcinie ruszyć, tknąć w nim jakąś myśl, która odblokuje resztę. Już w 1837 odcinku "M jak miłość" nastąpi spory zwrot akcji, ale Kama się o tym nie dowie!

Kama podejmie ostatnią próbę walki o Marcina

Kama dobitnie przekona się, że jest ostatnią osobą, o której Marcin myśli. Przede wszystkim postara się zająć dziećmi, bo szczególnie Szymek (Staś Szczypiński) zauważy kłamstwa taty. Detektyw zrobi dobrą minę do złej gry, będzie usilnie udawał, że rozpoznaje chłopca, ale on przecież od razu stwierdzi, że tata to nie ta sama osoba, co kiedyś...

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kama ostatni raz zagai Chodakowskiego o to, by może spędzili ze sobą trochę czasu, pojechali gdzieś razem. On jednak zaskoczy ją wyznaniem, że dołącza do Izy (Adriana Kalska) na wieś. Wybierze byłą żonę i dzieci. Kama poczuje, że spada na ostatnie miejsce jakiegokolwiek zainteresowania Marcina. To ją dobije.

Szokująca decyzja Kamy. Wyjedzie na Śląsk w 1837 odcinku "M jak miłość"

Kama zrozumie, że odzyskanie "dawnego" Marcina to praktycznie nierealny cud. W 1837 odcinku "M jak miłość" postanowi przestać walczyć, wyjechać na Śląsk, skąd pochodzi. Tam odnajdzie schronienie u stryja, który zawsze służy radą i wsparciem. Tym razem także pocieszy Kamę, która straci nadzieję.

Zdradzamy, że w tym samym czasie w 1837 odcinku "M jak miłość" wydarzy się tragedia. Marcin z Izą będą ratować życie Szyma, którego użądli szerszeń. Dziecko znajdzie się na granicy życia i śmierci. Marcin w obliczu tak szokujących wydarzeń, nagle odzyska wspomnienia! Przypomni sobie Szymka i swoje życie. Kama nie przewidzi, że ukochany odzyskuje własne życie.