M jak miłość, odcinek 1837: Rozpaczliwe wyznanie Szymka! Od razu przejrzy Marcina, który odegra miłość do dzieci - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" pojedzie z Izą (Adriana Kalska), swoją byłą żoną i dziećmi na wieś, by stworzyć wrażenie normalności. Wyjazd mia być okazją do wspólnych chwil, które pozwolą nawiązać ponownie więź z Szymkiem i Mają. Jednak już od początku wszystko zacznie się psuć. Amnezja Chodakowskiego sprawi, że będzie on traktował dzieci z dystansem, który szybko stanie się widoczny…

Marcin mimo starań nie będzie w stanie ukryć, że jego gesty i słowa są wymuszone. Szymek, jako bystry chłopiec, od razu zauważy, że ojciec zachowuje się inaczej niż kiedyś. W 1837 odcinku "M jak miłość" chłopiec będzie czuł się coraz bardziej oszukany, aż w końcu otwarcie odrzuci ojca.

- To nie jest ten sam tata, co kiedyś... Mam dość tego, że on tylko udaje, bo tak naprawdę mnie już nie kocha!

Szymek w 1837 odcinku "M jak miłość" poczuje się niekochany przez Marcina!

Szymek w 1837 odcinku "M jak miłość" spróbuje zrozumieć zachowanie ojca, ale coraz bardziej będzie widział w nim obcego człowieka. Marcin, starając się maskować swoje braki pamięci, będzie próbował okazywać dzieciom miłość, ale efekt okaże się odwrotny. Szymek, zamiast czuć się kochanym, poczuje, że tata jedynie udaje. Jak zdradził Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość", Marcin bardzo będzie chciał stworzyć pozory normalności, ale jego wysiłki przyniosą odwrotny skutek.

- Synek widzi tego swojego tatę, tylko widzi kogoś innego, nieobecnego i tutaj się budzą konflikty między nimi. Bo Marcin bardzo chce, ale Szymek widzi, że to jest udawane, na wyrost, że jego tata taki nigdy nie był. To jest bardzo trudne. Marcin nie umie sobie z tym poradzić. Stara się przyodziać te maski, najlepiej jak potrafi, żeby jak najmniej ranić tego chłopaka małego.

Tragiczny wypadek Szymka w 1837 odcinku "M jak miłość" zmieni wszystko! Marcin odzyska pamięć

Kiedy sytuacja między Marcinem a Szymkiem osiągnie punkt krytyczny w 1837 odcinku "M jak miłość", dojdzie do dramatycznego wypadku, który na zawsze zmieni życie całej rodziny. Szymka użądli osa, a reakcja alergiczna sprawi, że chłopiec znajdzie się w stanie zagrożenia życia. Marcin, zrozpaczony stanem syna, będzie musiał zawieźć go do szpitala, walcząc z czasem i własnymi emocjami. Właśnie w drodze do szpitala wydarzy się coś niezwykłego. Silne emocje związane z sytuacją syna sprawią, że Marcin odzyska pamięć!