Barwy szczęścia, odcinek 3086: Wyrok Aleksa! Syn Aldony zostanie skazany, ale to będzie dopiero początek jego koszmaru

"Barwy szczęścia" odcinek 3086 - środa, 4.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3086 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) wezmą udział w rozprawie Aleksa, na której chłopak jednak się nie zjawi. Młody Grzelak nie będzie chciał stawić się w sądzie, za co zostanie skazany na prace społeczne, czego oczywiście nie przyjmie dobrze. A to dlatego, że nie będzie niczemu winny, gdyż za uprawę sadzonek konopi w ich szklarni, bez jego zgody, będą odpowiadali wyłącznie Jacek z Julkiem. Ale dowody będą świadczyły inaczej, a nieobecność młodego Grzelaka na rozprawie tylko go pogrąży. Jednak w 3086 odcinku "Barw szczęścia" to wcale nie będzie koniec dramatu chłopaka! A wręcz przeciwnie dopiero początek...

Jacek i Julek nie odpuszczą Aleksowi w 3087 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3087 odcinku "Barw szczęścia" Aleks znów zostanie zaatakowany przez Jacka i Julka, którzy nadadzą mu przezwisko "kapuś". A to dlatego, że dżeje wciąż nie będą mogli pogodzić się z tym, że młody Grzelak ostatecznie ich wydał, przez co i oni wpakowali się w poważne kłopoty. I nie będzie zupełnie interesowało ich to, że i on dostanie przez nich rykoszetem. A wręcz przeciwnie. W 3087 odcinku "Barw szczęścia" koledzy ponownie zaczną wyżywać się na Aleksie, który tym razem będzie musiał radzić sobie z nimi zupełnie sam, gdyż na pomoc Ewy już nie będzie miał, co liczyć. A to dlatego, że Walawska będzie mieć własne problemy w szkole. I to takiego kalibru, że sama zacznie na poważnie zastanawiać się, czy tak jak Ewelina (Amelia Listwoń) nie powinna wziąć korepetycji u Kacpra (Jakub Szlachetka)! Ale to i tak nie będzie koniec!

Koniec Ewy i Aleksa w 3088 odcinku "Barw szczęścia"?

A to dlatego, że w 3088 odcinku "Barw szczęścia" Aleks dowie się, że kurator wyznaczył mu prace społeczne w tym samym terminie, w którym chciał pojechać z przyjaciółmi na wakacyjny obóz i ostro się wkurzy. Tym bardziej, że zacznie coraz gorzej dogadywać się z Ewą, przez co i w ich związku pojawi się kryzys. Szczególnie, po kolejnej konfrontacji młodego Grzelaka z dżejami, z czego Walawska nie będzie zadowolona. A do tego wszystkiego dojdą jeszcze problemy ze zdrowiem Aldony, którą lekarz skieruje na dalsze badania po otrzymaniu niepokojącego wyniku badań cytologii, co początkowo matka spróbuje przed nim ukryć, ale w końcu w 3090 odcinku "Barw szczęścia" syn i tak o wszystkim się dowie...