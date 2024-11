M jak miłość, odcinek 1832: Szczęście Anity i Kamila szybko się skończy. Powie mu, jak łatwo wszystko stracić - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Anita i Kamil w 1832 odcinku "M jak miłość" staną w obliczu kryzysu, który może zakończyć ich związek? Nie tak udane pary rozstawały się w ostatnim czasie i nie ma żadnej gwarancji, że dla tych zakochanych scenarzyści będą łaskawi. Zwłaszcza, że w przypadku tych bohaterów dotąd nie było mowy o rozstaniu, o tym, że nagle zaczęli inaczej wyobrażać sobie wspólną przyszłość.

W 1832 odcinku "M jak miłość" Anita zada Kamilowi ważne pytanie o przyszłość

Jak grom z jasnego nieba w 1832 odcinku "M jak miłość" spadnie na Kamila pytanie Anity, czy jest zadowolony ze swojego życia. Dotąd Gryc nie narzekał. Od trzech lat ma u swojego boku ukochaną kobietę, z którą wychowuje swoją córkę Polę (Hania Nowosielska). Tworzą cudowną rodzinę, a Anita nie raz udowodniła, że zależy jej nie tylko na szczęściu Poli, ale także na Kamilu, który przy niej bardzo się zmienił. Przestał być cynicznym, pozbawionym skrupułów draniem, który myśli tylko o sobie. Miłość do Anity sprawiła, że wreszcie wybił sobie głowy Magdę (Anna Mucha).

Anita nie będzie szczęśliwa z Kamilem w 1832 odcinku "M jak miłość"

Kamil w 1832 odcinku "M jak miłość" będzie przerażony słowami Anity. - No to mamy gruby kaliber... - oceni Gryc, nie wiedząc, co dokładnie jego narzeczona ma na myśli. - Ostatnio mam jakieś takie poczucie tymczasowości... Tak łatwo można wszystko stracić... - wyzna Anita, która dojdzie do wniosku, że muszą z Kamilem zabezpieczyć wspólną przyszłość, by nie dopuścić do tego, by ich związek się rozpadł.

Wyznanie Anity w 1832 odcinku "M jak miłość" uzmysłowi Kamilowi, że Anita nie jest z nim w pełni szczęśliwa. Postanowi spełnić największe marzenie ukochanej. Czy to oznacza, że wreszcie wezmą ślub? Dwa lata temu Kamil oświadczył się Anicie w dość niefortunny sposób, a ona niespecjalnie nalegała na zaręczyny z prawdziwego zdarzenia. Nigdy też nie nalegała na ślub. Teraz jednak może się to zmienić...