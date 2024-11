M jak miłość, odcinek 1832: Julia ukryje przed Dimą prawdę o śmierci dziecka, które miała z Andrzejem! Tak go w sobie rozkocha - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1837: Marcin po wypadku Szymka obieca, że już nigdy go nie zostawi! Wreszcie odzyska ojca - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Chociaż w 1832 odcinku "M jak miłość" Budzyński będzie przekonany o tym, że Dima nadal kocha się w Magdzie (Anna Mucha), że lepiej dla nich wszystkich będzie jak ojciec Nadii wróci znów na Ukrainę, to sercem Dimy zawładnie Julia Malicka. Była kochanka Andrzeja!

Julia w 1832 odcinku "M jak miłość" powie Sylwii, że nie jest z Rotkiewiczem

Jak do tego dojdzie, że w 1832 odcinku "M jak miłość" Dima i Julia umówią się na randkę, wpakują się w związek, który stanie się zagrożeniem dla Budzyńskich, rodziny, którą stworzyli razem dla Nadii? Przeznaczenie połączy tych dwoje gdy Julia umówi się z Sylwią Kostecką (Hanna Turnau) na ploteczki.

W 1832 odcinku "M jak miłość" Malicka zwierzy się przyjaciółce, że jest szczęśliwa, że jej życie odzyskało równowagę, chociaż jej znajomość z Markiem Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević) utknęła na przyjacielskiej relacji. Wyzna też Sylwii, że nie jest jeszcze gotowa na żadne poważne uczucie. Ale nie przewidzi tego, jak wielkie wrażenie zrobi na niej Dima.

Przeznaczenie połączy Julię i Dimę w 1832 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1832 odcinku "M jak miłość" Nadia wypatrzy Julię w kawiarni, zaprosi ją na rurki z kremem i to dzięki córce Dima będzie miał okazję bliżej poznać znajomą Budzyńskich. Nie bez znaczenia będzie fakt, że Julia będzie zapatrzona w Nadię jak w obrazek, jakby widziała w niej zmarłą córkę, dziecko Andrzeja, które nie przeżyło porodu.

M jak miłość. Julia znów zniszczy rodzinę Magdy i Andrzeja! Razem z Dimą zabierze im Nadię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy Dima w 1832 odcinku "M jak miłość" odłoży powrót na Ukrainę?

Niespodziewanie w 1832 odcinku "M jak miłość" Dima wspomni o powrocie do ogarniętej wojną ojczyzny, bo przecież już dawno wstąpił do wojska i pracuje jako lekarz polowy w szpitalu na froncie. - Niedługa wracam na Ukrainę i... Jak o tym pomyślę to trochę...

- A na długo pan wyjeżdża?

- Jeszcze nie wiem...

- Nie wyobrażam sobie, jak musi być wam trudno się rozstać. Współczuję z całego serca...

Szczere wyznanie Dimy o śmierci żony w 1832 odcinku "M jak miłość"

Zaraz potem w 1832 odcinku "M jak miłość" Dima odbierze przez telefon niepokojącą wiadomość. - Złe wieści? - zapyta Julia i od razu tego pożałuje. - Nie, przepraszam, nie powinnam... -

- Nie, spokojnie. Ja mogę o tym rozmawiać, choć to wszystko jest trochę dziwne. Czasem nie mogę złożyć tych dwóch rzeczywistości. Dwa światy... Rozumiesz?

- Tak, chyba tak... Dobrze, że Nadię możesz przed tym uchronić - zauważy Malicka.

- Bardzo się starałem, staram. Ale chyba nie do końca mi się to udało... Swojej żony nie ochroniłem... - wyzna Dima, który nadal rozpamiętuje śmierć Oleny. Po tych słowach w 1832 odcinku "M jak miłość" Julia zrewanżuje się Dimie równie bolesnym wspomnieniem o śmierci dziecka, które miała z Andrzejem.

Dima w 1832 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że Julia była kochanką Andrzeja i miała urodzić mu dziecko

- Wiesz ja też kogoś straciłam, zanim poznałam... Nieważne... - powie tajemnico Julia, ukrywając przed Dimą prawdę, że zaszła w ciążę z mężem Magdy, że chciała odebrać jej Andrzeja. Ani słowem nie wspomni, że przez nią Budzyński zdradził Magdę.

Wieczorem w 1832 odcinku "M jak miłość" Julia i Dima umówią się na prawdziwą randkę. Mimo że Sylwia ostrzeże przyjaciółkę przed Ukraińcem. - Właściwie nic się nie wydarzyło, ale też wystarczająco dużo...

- Julka, błagam cię... Wiesz, jak skomplikowana jest ta sytuacja, nie bądź idiotką, nie pakuj się w to!

Zauroczony Julią Dima podczas randki w 1832 odcinku "M jak miłość" nie będzie się krył z tym, jak wielkie na nim zrobiła wrażenie. - Wróciłem do Warszawy, żeby dokończyć naszą rozmowę... Najdziwniejszą rozmowę, jaka mi się w życiu przydarzyła...