M jak miłość, odcinek 1830: Hania znajdzie dla Natalki nowego faceta! Dzięki niemu zapomni o Bartku? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nie tylko Natalka w 1830 odcinku "M jak miłość" zapragnie być szczęśliwa, żeby nowe życie jej i Hani w Grabinie się ułożyło. Córka Natalii także dojdzie do wniosku, że jej mama musi mieć kogoś bliskiego, na kim będzie mogła polegać w każdej chwili. Bo wujek Bartek ma przecież swoje sprawy. Do samotnej policjantki dotarło już, że skoro Bartek wybrał Dorotę, chce wziąć z nią ślub i teraz razem walczą z chorobą nowotworową Kaweckiej, to ona powinna usunąć się w cień.

Natalka w 1830 odcinku "M jak miłość" nie przestanie kochać Bartka!

Choć Natalka w 1830 odcinku "M jak miłość" nie przestanie podkochiwać się w byłym mężu swojej siostry Uli (Iga Krefft), to postanowi otworzyć kolejny rozdział i dać szansę Adamowi Karskiemu (Patryk Szwichtenberg). Na randkę z komendantem policji, swoim szefem, weźmie jednak Hanię, bo nie znajdzie nikogo do opieki nad 9-latką.

Adam Karski przekona do siebie córkę Natalki w 1830 odcinku "M jak miłość"

Dzięki temu w 1830 odcinku "M jak miłość" Adam przekona do siebie Hanię, da się jej poznać jako mężczyzny, który jest mocno zapatrzony w jej mamę, z którym mogłaby być szczęśliwa. Nawet jeśli pierwsza randka z Adamem będzie miała przykry finał. Policjanci dość szybko skończą romantyczny wieczór na... komisariacie!

Hania wyswata Natalkę z Adamem w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Gdy Natalia w 1830 odcinku "M jak miłość" wróci do domu po randce, czeka ją kolejna niespodzianka. Bo Hania postanowi ją wyswatać i od razu ruszy do akcji! - Musisz częściej spotykać się z tym panem Adamem, jest naprawdę fajny! I chyba cię lubi… - Chyba tak… - Mamo?... Daj mu szansę. Ktoś powinien o ciebie zadbać… - przyzna Hania, która weźmie sprawy w swoje ręce, by Natalka była z Adamem!