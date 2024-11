M jak miłość, odcinek 1830: Stan chorej Doroty nagle się pogorszy. Bartek nie przestanie wierzyć, że Dorota wyzdrowieje - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1834: Paweł nie wybaczy Piotrowi zdrady z Franką. To koniec braci Zduńskich?

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Leczenie Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość" zakończy się mało optymistycznymi wynikami badań! Lekarze będą chcieli zostawić jeszcze Kawecką w szpitalu, bo radio i chemioterapia nie powstrzymają rozwoju nowotworu, ale ona wypisze się na własne żądanie. Będzie chciała chociaż na krótką chwilę zapomnieć o koszmarze walki ze śmiertelną chorobą, wrócić do Bartka, by znów poczuć się, jakby ich miłości nic nie mogło zagrozić.

Chora Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" coraz słabsza po leczeniu

Niestety z chorą Dorotą w 1830 odcinku "M jak miłość" będzie coraz gorzej! Blada, wycieńczona leczeniem, kryjąca ogoloną głowę pod chustą nie będzie miała siły nawet wstać z łóżka. Wyniszczona chorobą Dorota rozpłacze się przy Bartku, że jeszcze nie zdążyli wziąć ślubu! A przecież marzyła o tym, by przed śmiercią zostać żoną Bartka.

- Mieliśmy już być po ślubie, a teraz nie wiadomo kiedy... - wyzna ze łzami w oczach Dorota. Bo okaże się, że ze względu na leczenie onkologiczne musieli przełożyć ślub, który miał się odbyć pod koniec czerwca.

Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" załatwi nowy termin ślubu z Dorotą!

Zdeterminowany Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" nie dopuści do tego, że chora Dorota się poddała. Choć wydawało się to niemożliwe, załatwi w Urzędzie Stanu Cywilnego błyskawiczny ślub już następnego dnia. - Moja droga, jutro o dwunastej bierzemy ślub - oznajmi po powrocie do domu.

Przyspieszony ślub tchnie w Dorotę w 1830 odcinku "M jak miłość" odrobinę nadziei, że być może uda jej się pokonać raka, wyrwać z objęć śmierci. Ale nie na długo. - Czyli jutro, cokolwiek się stanie, będę już twoją żoną... - zapyta Bartka, który przez cały czas będzie się starał patrzeć optymistycznie w przyszłość. - Tak! A potem wyzdrowiejesz! I będziemy żyli długo i szczęśliwie - ogłosi Bartek, który w 1830 odcinku "M jak miłość" nie domyśli się, że Dorota planuje ucieczkę.

Czy Dorota w "M jak miłość" wyzdrowieje?

Chociaż walka Doroty z chorobą potrwa jeszcze wiele odcinków "M jak miłość", to nie ulega wątpliwości, że żona Bartka wyzdrowieje, nie umrze na raka! Iwona Rejzner nie odejdzie z obsady serialu, lecz jej bohaterkę czeka jeszcze sporo dramatycznych zdarzeń.