M jak miłość, odcinek 1826: Marcin nie rozpozna własnej matki! Aleksandra w rozpaczy po spotkaniu z synem, który stracił pamięć - ZDJĘCIA

W 1826 odcinku "M jak miłość" w końcu dojdzie do przełomowego spotkania matki z synem! Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska), gdy tylko dowie się o odnalezieniu Marcina (Mikołaj Roznerski) niemalże natychmiast zjawi się w jego mieszkaniu nie zwracając większej uwagi na jego amnezję. Choć Olek (Maurycy Popiel) uprzedzi matkę, że Marcin nikogo nie pamięta, Aleksandra nie będzie w stanie w to uwierzyć. Jak mógłby zapomnieć własną matkę? Czy to rozczulające, pełne łez spotkanie w 1826 odcinku "M jak miłość" przełamie coś w Marcinie i sprawi, że wspomnienia zaczną do niego powracać? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen!