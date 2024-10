M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1825: Mroczna przeszłość Violi odbije się na Budzyńskich! Przejrzy kłamstwa Magdy wobec Andrzeja - WIDEO, ZDJĘCIA

W 1825 odcinku "M jak miłość" Viola (Magdalena Waligórska) udowodni Budzyńskim, że po tym co przeszła w więzieniu, co zrobiła, że trafiła za kratki, lepiej z nią nie zadzierać! Choć mroczna przeszłość Violi kryje jeszcze wiele tajemnic, to Magda (Anna Mucha) nie zdoła nic przed nią ukryć. Zwłaszcza gdy w 1825 odcinku "M jak miłość" spróbuje okłamać Andrzeja (Krystian Wieczorek) w sprawie swojego stanu zdrowia. Nie dość, że Viola przejrzy kłamstwa Magdy, to jeszcze doniesie na nią Budzyńskiemu. Zrobi się niebezpiecznie. Zobacz WIDEO z tych scen z "Kulis serialu M jak miłość".