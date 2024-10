M jak miłość, odcinek 1825: Andrzej na granicy śmierci! Magda zobaczy umierającego Budzyńskiego i zacznie krzyczeć o ratunek - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1825 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Andrzej umrze w 1825 odcinku "M jak miłość"? Tragiczne wydarzenia w szpitalu doprowadzą do tego, że Magda ani przez chwilę nie przestanie się bać o życie męża, drżąc ze strachu, że straci Andrzeja na zawsze. Ten dzień zacznie się dla Budzyńskich wyjątkowo dramatycznie, ale początkowo to stan Magdy, a nie Andrzeja się pogorszy! Wystąpią u niej niepokojące objawy, które zauważy tylko Viola (Magdalena Waligórska), była więźniarka zatrudniona w siedlisku w Grabnie.

Andrzej w 1825 odcinku "M jak miłość" zabierze Magdę do szpitala!

Magda w 1825 odcinku nagle zrobi się blada, zacznie mieć duszności, a jej przeszczepione serce zacznie bić jak szalone. Mimo to Budzyńska poprosi Violę, żeby zachowała to w tajemnicy przed Andrzejem. Gosposia uzna jednak, że mąż Magdy musi wiedzieć,że dzieje się z nią coś złego. W finale Budzyńscy razem pojadą do szpitala w Warszawie na wizytę do kardiologa.

Co wykażą badania Magdy w 1825 odcinku "M jak miłość"? Co z jej sercem?

Lekarz Magdy w 1825 odcinku "M jak miłość" uspokoi ją jednak, że wszystko jest w porządku, a badania nie wykażą nic niepokojącego, co zagrażałoby życiu pacjentki. Okaże się jednak, że Magda pomyliła dawkowanie leków, które przyjmuje od przeszczepu serca i stąd te problemy ze zdrowiem.

Andrzej straci przytomność w szpitalu po wizycie u lekarza Magdy w 1825 odcinku "M jak miłość"

Niestety Andrzej w 1825 odcinku "M jak miłość" nie zdoła się uspokoić. Nadmiar stresu będzie miał zgubny wpływ na Budzyńskiego, który po wyjściu z gabinetu lekarza Magdy nagle straci przytomność i padnie na podłogę!

- Życie, tak jest serial, jest trochę ironiczne, przewrotne. Na ironię zakrawa fakt, że to Magda jest po bardzo poważnej operacji. Wszyscy dookoła Magdy martwią się jej stanem zdrowia... Wiele ostatnich doświadczeń, które mamy jako ludzie, pokazało nam, że powinniśmy się cieszyć tym, co mamy, co jest tu i teraz. Bo naprawdę nie wiemy, co będzie jutro - zapowiedziała Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".

Rozpacz Magdy przy umierającym Andrzeju w 1825 odcinku "M jak miłość"

Chwilę później Magda w 1825 odcinku "M jak miłość" zobaczy umierającego Andrzeja na podłodze i zacznie krzyczeć, by lekarz ratował jej męża. Po utracie przytomności Budzyński przejdzie serię badań, a diagnoza kardiologa będzie jednoznaczna - konieczna będzie operacja serca!

- Magda często była na granicy śmierci. Wiadomo, że jak tak bardzo skupiamy się na kimś, na tym zdrowiu, które jest bardzo nadszarpnięte, to się zapomina o sobie... - wspomniał Krystian Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Andrzej w 1825 odcinku "M jak miłość" przejdzie operację serca

Lekarz w 1825 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Magdę, że Andrzej, który cztery lata temu przeżył zawał serca, wymaga zabiegu kardiologicznego.

- Mamy tu ostrą niedomykalność zastawki mitralnej serca - postawi diagnozę kardiolog, który w 1825 odcinku "M jak miłość" zbada Budzyńskiego. I postraszy Magdę poważnymi komplikacjami m.in. wstrząsem kardiogennym, który może wystąpić u Andrzeja. Zaraz potem Budzyński trafi na blok operacyjny.

- Ale jak, kiedy? Mąż na nic się nie uskarżał, jakieś przejściowe duszności, nic więcej. I nagle coś takiego?

- Wiem, że to dla pani szok, ale spokojnie, wszystko będzie dobrze. Rutynowo przeprowadzamy tu takie operacje. Metoda małoinwazyjna, niewielkie cięcie boczne i po sprawie...

- I to ma mnie uspokoić, tak? Cięcie boczne... O Boże! Nie wierzę, że to dzieje się naprawdę... - Magda w 1825 odcinku "M jak miłość" nie powstrzyma łez.

Magda w 1825 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała żyć bez Andrzeja

Podczas operacji Andrzeja w 1825 odcinku "M jak miłość" przy załamanej Magdzie będzie nie tylko Viola, ale także Kinga (Katarzyna Cichopek). Ich wsparcie pomoże Budzyńskiej przetrwać najgorsze chwile oczekiwania na koniec operacji i to, co powie lekarz o Andrzeju.

- Nie wiem... Jak jemu się coś stanie, to ja nie widzę sensu... - rozpłacze się Magda, która odetchnie z ulgą dopiero, gdy w 1825 odcinku "M jak miłość" Andrzej odzyska przytomność.