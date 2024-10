M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1824: Martyna sprzeda dom, żeby uciec z Marcinem? Desperacki plan lekarki - ZDJĘCIA

W 1824 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) poczuje, jak grunt usuwa się jej spod stóp. Wskutek cierpliwych działań śledczych Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) policja zintensyfikuje działania zmierzające do odnalezienia Marcina (Mikołaj Roznerski). Wysocka poczuje, że dni jej odosobnionego szczęścia z mężczyzną, którego uratowała, są policzone. W 1824 odcinku "M jak miłość" podejmie więc desperackie działania. Zaproponuje Chodakowskiemu, że sprzeda dom w Kampinosie i razem wyjadą gdzieś daleko. Co Marcin na to?