M jak miłość, odcinek 1824: Kama dzięki Szymkowi i Mai odzyska Marcina! Znów zacznie się śmiać - ZDJĘCIA

W 1824 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) dzięki dzieciom Marcina (Mikołaj Roznerski) odzyska ukochanego, na nowo uwierzy, że on do niej wróci i znów będą razem, szczęśliwą rodziną! W dniu, w którym na prośbę Izy (Adriana Kalska), Szymek (Staś Szczypiński) i Maja (Laura Jankowska) zostaną z Kamą na całą noc w jej mieszkaniu, na twarzy załamanej dziewczyny Chodakowskiego znów zagości uśmiech. W obecności dzieci w 1824 odcinku "M jak miłość" Kama poczuje, że Marcin jest blisko niej. Zapewni Szymka, że modli się o to, by do nich wrócił. To już pewne, że modlitwy Kamy zostaną wysłuchane. Poznaj szczegóły.