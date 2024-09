M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1818: Paweł jest bezpłodny! Franka ukryje przed mężem, że przez niego nie może zajść w ciążę - ZDJĘCIA

W 1818 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) dowie się, że Paweł (Rafał Mroczek) jest bezpłodny! Do tej pory to żona Zduńskiego miała problemy, żeby zajść w ciążę, bo choruje na endometriozę i przeszła operację ginekologiczną, która niestety nie zwiększyła jej szans na zostanie matką. Kolejne badania Franki w 1818 odcinku "M jak miłość" wyjdą zadziwiająco dobrze, ale wyniki Pawła wykażą bezpłodność. By nie ranić męża Franka ukryje przed Pawłem prawdę o tym, że nie może mieć dzieci, że przez niego nigdy nie zajdzie w ciążę! To się źle skończy dla Zduńskich...