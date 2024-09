M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1815: Nałóg Martyny to nie wszystko! Marcin odkryje, że lekarka jest poważnie chora - ZDJĘCIA

W 1815 odcinku "M jak miłość" do Marcina (Mikołaj Roznerski) dotrze z jak poważnym problemem zmaga się Martyna (Magdalena Turczeniewicz), uzależniona od alkoholu lekarka, która zaczęła pić po tragicznej śmierci męża Jerzego. Bo nałóg Martyny to tylko wierzchołek jej kłopotów ze zdrowiem. Nie dość, że Marcin w 1815 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Martynie grozi śmierć, to jeszcze zauważy u niej objawy innej poważnej choroby. Gdy lekarka źle się poczuje, Marcin pojedzie jej autem do apteki... I wtedy zdarzy się co, czego nie przewidzi. Poznaj szczegóły.