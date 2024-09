M jak miłość. Paweł pobije Piotrka! Taki będzie finał bójki braci Zduńskich - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1814: Za to siedziała Viola. Budzyński dotrze do prawdy o przyjaciółce pani Oli - ZDJĘCIA, WIDEO

Dlaczego Paweł pobije Piotrka w "M jak miłość"?

Za kulisami "M jak miłość" Marcin i Rafał Mroczkowie kręcili właśnie ujęcia do bójki braci Zduńskich, którą widzowie zobaczą w jednym z nowych odcinków pod koniec tego roku. Tym samym ujawnili, że bliska relacja bliźniaków zostanie wystawiona na ciężką próbę w obliczu małżeńskich kłopotów Pawła i Franki.

Co się będzie kryło za bójką bliźniaków w "M jak miłość"? Dlaczego Paweł zaatakuje i uderzy Piotrka? Starcie Zduńskich ma związek z tym, co wydarzy się w życiu Pawła i Franki. Już w 1819 odcinku "M jak miłość" Franka dowie się, że Paweł jest bezpłodny i to przez niego nie może zajść w ciążę. Ukryje to jednak bez mężem, by nie sprawiać mu przykrości. Prawda jednak wyjdzie na jaw, a Paweł poczuje się oszukany przez Frankę.

Piotrek w "M jak miłość" nie będzie bezczynnie patrzył jak Paweł się stacza na dno!

Z relacji Marcina Mroczka z planu "M jak miłość" wynika, że Piotrek interweniuje w życie Pawła, bo nie będzie mógł bezczynnie patrzeć na to, jak brat będzie staczał się na samo dno, jak poszuka pocieszenia w alkoholu, a mieszkanie zamieni w pijacką melinę. - Zajmij się swoją rodziną! - słychać z ust Piotrka w wideo na Insastory Mroczka. Troska brata wywoła jednak gwałtowną reakcję Pawła, który rzuci się na niego z pięściami. W efekcie dotkliwie pobije Piotrka!

Niestety Piotrek nie wyjdzie cało z bójki z Pawłem w "M jak miłość". Marcin Mroczek pokazał podbite oko swojego bohatera.

- Słuchajcie, tak wygląda człowiek po konfrontacji z bratem...Ale odpowie mi za to. A sprawczynią tego całego zamieszania jest o ta dziewczyna z pięknym uśmiechem - zapowiedział na swoim profilu na Instagramie Mroczek.

To nie pierwsza bójka Pawła z Piotrkiem w "M jak miłość"

Bójka Zduńskich nie pierwszy raz zdarzy się w "M jak miłość". W przeszłości między braćmi różnie bywało. Ostatni raz to Piotrek rzucił się na Pawła, kiedy ten zakochał się w Kindze. Cztery lata temu w "M jak miłość" właśnie z powodu Kingi wybuchł największy konflikt między bliźniakami, który groził rozpadem całej rodziny.