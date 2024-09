M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1814: Wyjątkowy prezent dla pani Oli. Takich urodzin gosposia Wernera jeszcze nie miała - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1814 odcinku "M jak miłość" pani Ola (Ewa Kolasińska) zostanie obdarowana nietypowym prezentem. Wszystko z okazji okrągłych urodzin, którymi pochwali się seniorka. Początkowo dopadnie ją smutek, bo Werner (Jacek Kopczyński) z Sylwią (Hanna Turnau) obwieszczą wyjazd do siedliska, więc kobieta zostałaby sama. Na szczęście para prawników szybko się zreflektuje i zaprosi gosposię do zakątku Magdy (Anna Mucha) w Grabinie. Pani Ola dostanie wyjątkowy prezent, który doprowadzi do niebezpiecznego zdarzenia.