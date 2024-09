M jak miłość, odcinek 1818: Marysia pozna wstydliwy sekret Wieśka. Tylko jej sąsiad Zduńskich powie, o co tak naprawdę chodzi - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1819: Marcin zakochany w Martynie! Znajdzie go w bazie osób zaginionych, ale ukryje jego tożsamość - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1818: Paweł bezpłodny! Franka ukryje przed mężem, że to przez niego nie może zajść w ciążę - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1818 odcinku "M jak miłość" Wiesiek znów zrobi sensację w domu przy Deszczowej. Czasem upierdliwy sąsiad Zduńskich upatrzy sobie Marysię i to jej zacznie się zwierzać. Żona Artura (Robert Moskwa) praktycznie nigdy nie odmawia pomocy, zawsze jest uczynna i słucha ze. zrozumieniem. Nic dziwnego, że kolejne osoby mają chęć na ważne rozmowy z mądrą i dobrą Marysią. Szkoda tylko, że w 1818 odcinku "M jak miłość" Rogowska nie bardzo będzie miała czas na zajmowanie się sprawami sąsiadów, bo Krysia (Hanna Mikuć) wróci do domu po operacji.

Marysia wesprze Zduńskich w 1818 odcinku "M jak miłość"

Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) przywitają Filarską w domu. Marysia pomagała dzieciom podczas trudnej sytuacji w domu, kiedy to Krysia musiała skupić się na sobie i swoim zdrowiu. Na szczęście zostanie wypisana ze szpitala, a dalszą część rekonwalescencji przejdzie w domu. Nie ma jednak pojęcia, że Lenka (Olga Cybińska) i Misiek (Aleksander Bożyk) doprowadzą do ostrego harmidru, co nie bardzo pomoże komukolwiek. Marysia spróbuje opanować sytuację.

Wiesiek wyzna Rogowskiej swój sekret

W 1818 odcinku "M jak miłość" Wiesiek poczuje potrzebę zwierzeń. Weźmie Marysię i Wernera (Jacek Kopczyński) na rozmowę. Prawnik także stał się znajomym sąsiada Zduńskich, odkąd razem próbowali złapać złodzieja domów przy Deszczowej. Ukochany Sylwii (Hanna Turnau) chętnie posłucha kolegi.

Wiesiek poprosi Adama i Marysię o radę sercową, przy okazji w 1818 odcinku "M jak miłość" wyzna im swój wstydliwy sekret. Co takiego będzie miał do przekazania mężczyzna? O tym dowiemy się już niebawem.