M jak miłość, odcinek 1819: Marcin zakochany w Martynie! Znajdzie go w bazie osób zaginionych, ale ukryje jego tożsamość - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1819 odcinku "M jak miłość" Marcin wyzna miłość Martynie! W tak krótkim czasie zakocha się w Wysockiej. A może jednak pomyli wielkie uczucie z wdzięcznością? Przecież to lekarka przygarnęła zagubionego detektywa z amnezją i to ona udzieliła mu wsparcia, schronienia i pomocy w najtrudniejszym czasie. Oboje mają trudną historię, są poturbowani przez los, więc nic dziwego, że duże kłopoty zbliżą ich do siebie jak nic innego. Przypomnijmy, że już w 1815 odcinku "M jak miłość" Martyna i Marcin złączą się w namiętnym pocałunku, a potem wylądują w łóżku. Potem nastąpi wybuch emocji.

Marcin wyzna Martynie miłość w 1819 odcinku "M jak miłość"

Marcin i Martyna będą ze sobą naprawdę blisko. Nie ma mowy o jednorazowym zbliżeniu, spowodowanym samotnością. Chodakowski stwierdzi w 1819 odcinku "M jak miłość", że zakochał się w Wysockiej, co zresztą otwarcie jej powie. To jedyna osoba, z którą może porozmawiać, zwierzyć się, oczekiwać pocieszenia. Lekarka także potrzebuje bliskości, wsparcia, które Marcin jej da. Chętnie zajął się naprawami w domu, a wspólne wieczory tylko odkrywają wielkie tajemnice, które skrywają się w umysłach tej dwójki. Warto dodać, że Chodakowski nadal nie odzyska wszystkich wspomnień... Nie ma pojęcia, że czeka na niego Kama.

Martyna pozna tożsamość Marcina! Wyszuka go w bazie, ale nie powie Chodakowskiemu prawdy

Największym szokiem w 1819 odcinku "M jak miłość" będzie fakt, że Martyna pozna prawdziwą tożsamość Marcina. Jak do tego dojdzie? Inteligentna lekarka przejrzy bazę osób zaginionych, ich zdjęcia i historie. W ten sposób natrafi na dane Marcina... Pozna jego prawdziwe imię i nazwisko. Na pewno z łatwością zdobyłaby kontakt do jego bliskich, a jeśli nawet nie, to zgłoszenie na policję prawdopodobnie podziałałoby natychmiastowo. Chodakowski w ciągu kilku chwil mógłby odzyskać swoje życie.

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" ukryje przed ukochanym, że znalazła prawdę. Zamknie bazę osób zaginionych i nic nie zrobi z tym, że zna prawdziwe dane Marcina, już wie, kim on jest... Gdzie ją to wszystko zaprowadzi? Takie kłamstwa mają raczej krótkie nogi.