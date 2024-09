M jak miłość, odcinek 1817: Dima upamiętniony w siedlisku. Nigdy o nim nie zapomną

Dima będzie miał swoje drzewko w siedlisku w 1817. odcinku „M jak miłość”

W 1817. odcinku „M jak miłość” Rotkiewicz przyjedzie do siedliska z niezapowiedzianą wizytą. Zaskoczy Magdę, która pozwoli mu zostać na noc. To będzie wieczór zwierzeń. Budzyńska dowie się, jak bliską osobą stała się dla niego Julia. A także, że – chociaż już w lepszym stanie – musi brać potężne dawki antydepresantów, by móc w miarę normalnie funkcjonować. Następnego dnia nie będzie w stanie usiąść za kierownicą i Magda wezwie Malicką, by go zawiozła do domu. Przy okazji wszyscy – Andrzej (Krystian Wieczorek), jego żona, Nadia (Mira Fareniuk), Marek i Julia - posadzą w siedlisku sadzonki, symbolizujące wszystkich członków rodziny, także Dimę, który wyjechał na front jako lekarz polowy.

To Magda zatrzymała wcześniej Dimę w siedlisku

W 1811 odcinku "M jak miłość" Magda przekonała Dimę, który chciał opuścić siedlisko, by nie wracał na front. Powiedziała mu „zostań ze mną”, co on zinterpretował na korzyść swoich uczuć do niej, które kiedyś jej wyznał.

Dima opuścił siedlisko pod osłoną nocy w 1811. odcinku „M jak miłość”

Długo nie trzeba było czekać na skutki tych słów. Pewnego wieczora Dima przypadkiem, przechadzając się po ogrodzie, zauważył Magdę podczas wieczornej toalety w łazience. Patrzył na nią tylko, nie podejrzewając, że widzi to Andrzej, który ruszył na niego jak rozjuszony byk. Magda ich rozdzieliła. W rezultacie Dima natychmiast się spakował i nie pożegnawszy się z Nadią, opuścił dom Budzyńskich… Nie było od niego żadnych wieści od tamtej pory.

„M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2