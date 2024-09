M jak miłość, odcinek 1817: Rotkiewicz chory! Przyzna się Magdzie, że bez leków nie przeżyje

Marek będzie wdzięczny Magdzie i Andrzejowi w 1817. odcinku „M jak miłość”

W 1817. odcinku „M jak miłość” Marek niespodziewanie zaszczyci Magdę i Andrzeja (Krystian Wieczorek) wieczorną wizytą w siedlisku. To będzie dla nich spora niespodzianka, bo od czasu procesu nie kontaktował się z Budzyńskimi.

- Przepraszam, że o tej porze, ale przejeżdżałem obok, zobaczyłem znak Grabiny i pomyślałem, że zajrzę. Tyle razy mnie zapraszaliście... Jutro wolna sobota... Jeśli macie mnie gdzie przenocować... - przywita się nieco zakłopotany Rotkiewicz. Ale Magda zapewni go, że jest dla niego miejsce:

- Pewnie, dla ciebie zawsze znajdzie się pokój.

- (...) Tak mi się nie chciało wracać do pustego mieszkania... Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, że mam wokół siebie życzliwych ludzi, na których mogę liczyć. I jeszcze raz dziękuję wam za zaproszenie i za... cierpliwość - zwierzy się jej mecenas, który niedawno stracił żonę i córeczkę.

Rotkiewicz weźmie za dużo antydepresantów w 1817. odcinku „M jak miłość”

Marek w 1817. odcinku „M jak miłość”wyjmie z kieszeni tabletki i trzy z nich popije wodą.

- Tylko dzięki wam i Julii się z tego wygrzebałem... No i dzięki tym małym tabletkom – powie smutno. Magda domyśli się, że to antydepresanty.

- To spora dawka, Marek – zauważy Kinga.

- Wiem, ale bez nich nie funkcjonuję. Nie martw się, mam to pod kontrolą… - zapewni ją Rotkiewicz. Tak jednak nie jest, bo dawka okaże się za duża. Jeszcze następnego dnia nie będzie w stanie wsiąść za kierownicę i Magda zadzwoni po Julię (Marta Chodorowska), by go odwiozła do domu (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl).

Rotkiewicz wkrótce z Julią w „M jak miłość”?

W poprzednim sezonie „M jak miłość”, w 1806. odcinku, w scenie na cmentarzu można było zauważyć pewną bliskość Marka i Julii, kiedy razem poszli na grób Igi i Zosi. Już wtedy wyglądało na to, że wdzięczność Rotkiewicza wobec współczującej mu Malickiej przerodzi się w coś większego. I tak się zapewne wkrótce stanie...

„M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2