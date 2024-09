M jak miłość, odcinek 1816: Marta znowu się zakocha? Przyzna się Barbarze, że jest zaskoczona uczuciem!

M jak miłość, odcinek 1813: Natalka nie dopuści do przeprowadzki Bartka do Doroty?! Jeden telefon wystarczy - ZDJĘCIA

Marta spotyka się z Jackiem w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

Wygląda na to, że uczucie, jakim Marta w przeszłości darzyła Jacka, nigdy do końca nie wygasło. Chociaż Milecki wyrządził jej przecież tyle krzywd! Zdradzał ją ze swoją szefową i naraził na niebezpieczeństwo pożyczając pieniądze od gangsterów. Marta wylądowała przez to w szpitalu. Najwyraźniej córka Barbary czuje się bardzo samotna po rozwodzie z Andrzejem Budzyńskim (Krystian Wieczorek) lata temu i pobycie w Niemczech. W dodatku uwierzyła w przemianę Mileckiego, dawniej uzależnionego od hazardu i oszusta, który puścił z torbami kilkoro klientów firmy, w której pracował.

Marta „wyspowiada się” Barbarze z uczuć do Jacka w 1816. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Barbara, która sama nazywa siebie „konfesjonałem”, ponieważ często wysłuchuje zwierzeń od członków swojej rodziny – ostatnio od Bartka (Arkadiusz Smoleński) zakochanego w Dorocie (Iwona Rejzner) – znów wystąpi w roli spowiedniczki. Tym razem o swoich uczuciach opowie jej Marta, która razem z Jackiem złoży Mostowiakowej wizytę:

- Nie wiem, mamuś, co o tym myśleć. Tyle lat już minęło, a ja mam wrażenie, jakby czas zatoczył koło. Znów jestem tutaj, znów przyjeżdżam do ciebie z Jackiem w odwiedziny. Pamiętam, że miałaś do niego wielki żal, kiedy się rozstaliśmy.

Marta zaskoczona miłością do Jacka w 1816. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1816. odcinku serialu „M jak miłość” Barbara przypomni córce, że Milecki złamał jej serce:

- Tak... Myślałam wtedy, że już nigdy nikomu nie zaufam, że nikogo nie pokocham.

- A jednak pokochałaś – stwierdzi Barbara.

Marta uśmiechnie się i powie:

- Wiesz, wydawało mi się, że kiedy już będę starsza, mądrzejsza, życie nie będzie miało dla mnie tajemnic. A jednak - wciąż daję się zaskoczyć jak dziecko.

Mostowiakowa zacznie wypytywać o powody tego zaskoczenia.

- To, co czuję… Mamo, czy to możliwe, żebym znowu była zakochana? - zapyta.

Jej matkę niesłychanie ucieszą te słowa. Będzie kibicować jej ponownemu związkowi z Jackiem. (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 01.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2