M jak miłość, odcinek 1815: Wielki powrót Olka do kliniki! Odpuści sobie poszukiwania Marcina i znów zacznie czerpać radość z życia

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin wyzna Martynie, co do niej czuje! Po tych słowach wpakuje mu się do łóżka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1815 odcinku "M jak miłość" Olek zdecyduje się wrócić do pracy, gdzie wcześniej wziął sobie dłuższy urlop, aby całkowicie oddać się poszukiwaniom Marcina. Tym bardziej, że po zaginięciu brata i tak nie mógł skupić się na pracy, dlatego, aby nie narażać zdrowia i życia pacjentów postanowił usunąć się w cień. Ale w 1815 odcinku "M jak miłość" już wróci! Szczególnie, że śledztwo jego i Karskiego utknie w martwym punkcie. I choć policji uda się odnaleźć dziewczynę z gangu Roberta (Kamil Drężek), która była odpowiedzialna za wybawienie detektywa z kryjówki, to jednak jej zeznania niewiele wniosą, przez co Chodakowski jak podaje swiatseriali.interia.pl już straci nadzieję na to, że jego brat jeszcze w ogóle się odnajdzie! Tym bardziej, że policja będzie już gotowa zakończyć dochodzenie!

- Nie mają żadnych nowych tropów... Po takim czasie śledztwo w naturalny sposób... zamiera... Wiesz, że ja gdzieś tam, cały czas, wbrew wszystkim i wszystkiemu... mam nadzieję - przyzna Jakub.

- Szczęściarz... Bo ja już tylko chciałbym, żeby to się jakoś... zamknęło... Nie mam już siły na nadzieję... - wyzna Olek.

Olek pomyślnie zoperuje Krysię w 1815 odcinku "M jak miłość"!

I w związku z tym w 1815 odcinku "M jak miłość" Chodakowski postanowi wreszcie wrócić do pracy. Tym bardziej, że tego dnia operacji kręgosłupa będzie miała poddać się Krysia (Hanna Mikuć), wspierana przez całą rodzinę z córką Kingą (Katarzyna Cichopek) i wnukiem Miśkiem (Aleksander Bożyk) na czele. A że zabieg będzie naprawdę poważny i inwazyjny, gdyż w razie jakiegokolwiek błędu Filarska zostałaby skazana na wózek inwalidzki, to Zduńscy będą chcieli, aby zajął się nią specjalista, który będzie miał na swoim koncie wiele powodzeń w tej dziedzinie jak właśnie Olek. Dlatego w 1815 odcinku "M jak miłość" to właśnie on podejmie się operacji matki Kingi, która oczywiście przebiegnie pomyślnie i zakończy się sukcesem. A ten z kolei ucieszy się nie tylko Zduńskich, ale także samego Chodakowskiego, który zacznie na nowo odczuwać satysfakcję z pracy.

Chodakowski wróci do pracy w 1815 odcinku "M jak miłość"!

Dlatego w 1815 odcinku "M jak miłość" Olek zdecyduje się wrócić do pracy już na dobre. Szczególnie, że w przypadku braku nowych wieści o zaginionym Marcinie już tylko praca będzie dawać mu ukojenie i wniesie trochę radości do jego życia. I choć w 1815 odcinku "M jak miłość" Jakub wciąż nie ustanie w poszukiwaniach Chodakowskiego, to jednak będzie musiał już sobie radzić bez jego brata, który także postanowi wrócić do pracy, ale już swojej. I zająć się tym, czym umie najlepiej, a mianowicie ratowaniem ludzi!