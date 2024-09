M jak miłość, odcinek 1815: Jakub dotrze do Marcina?! Wreszcie znajdzie trop dzięki klientowi agencji

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub w 1815 odcinku "M jak miłość" dostanie informację o tym, gdzie przebywa Marcin! Karski ani na chwilę nie przestanie szukać przyjaciela, co odbija się na jego życiu prywatnym. Mimo wszystko Jakub nie spocznie, póki nie zobaczy detektywa całego i zdrowego. Z biegiem czasu i braku postępu w śledztwie, Kama (Michalina Sosna) całkiem się załamie, a bliscy zaczną wątpić w powrót Chodakowskiego do domu... Morale podupadną.

Jakub dostanie cynk, gdzie jest Marcin!

W 1815 odcinku "M jak miłość" Jakubowi serce zabije szybciej. Dostanie cynk od pewnego klienta agencji detektywistycznej, który rzekomo zobaczy Chodakowskiego! Mężczyzna da znać Karskiemu, że widział Marcina żywego, a detektyw natychmiast podejmie trop. Najszybciej jak się da, pojedzie w okolice wskazanego przez klienta obszaru. Oczywiście Jakub nie spotka się z Marcinem twarzą w twarz, bo Chodakowski prawdopodobnie będzie jedynie przechodził, a nie stał i czekał na wybawienie. O ile to na pewno będzie on...

Jakub coraz bliżej odnalezienia Marcina

Czy w 1815 odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania Jakuba z Marcinem? Prawdopodobnie nie, ale Karski poczuje "wiatr w żaglach". Wreszcie pojawi się ktoś, kto zobaczy detektywa żywego. To da nadzieję, że Marcin jest cały i zdrowy. Może wkrótce wróci do bliskich? Jakub zrobi wszystko, by tak do tego właśnie doszło.

Tymczasem nikt nie przewidzi, że Marcin wcale nie będzie się wielce nudził. Oczywiście nadal nie wygra z amnezją i poczuciem zagrożenia. Na poprawę humoru wpłynie na pewno fakt rodzącej się zażyłości między nim a Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Zdradzamy, że detektyw z lekarką puszczą wodzę fantazji, dojdzie do namiętnych pocałunków, a potem wylądują razem w łóżku...