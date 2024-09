M jak miłość, odcinek 1815: Martyna ukryje Marcina przed przyjaciółką! Okłamie Agatę, że to jej kuzyn Janek - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1815 odcinku "M jak miłość" nadal nie przypomni sobie kim jest, ale dom Martyny przestanie być dla niego bezpieczną kryjówką przed całym światem. Nie dość, że pojawi się tam policjant, a Chodakowski zacznie się bać, że funkcjonariusz przyjechał po niego, to jeszcze z niezapowiedzianą wizytą do Wysockiej wpadnie przyjaciółka z dawnej pracy, ze szpitala, z którego została wyrzucona, bo leczyła pacjentów po pijaku.

Martyna w 1815 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli, żeby jej przyjaciółka zobaczyła Marcina

Odwiedziny Agaty w 1815 odcinku "M jak miłość" popchną Martynę do tego, by ukryć Marcina z tyłu domu. - Lepiej tu zostań... - poleci nieznajomemu, który mieszka z nią od dwóch miesięcy, któremu dała na imię Janek. Najbliższa znajoma Martyny spróbuje zmusić wdowę, która wpadła w alkoholowy nałóg, by wreszcie otrząsnęła się po śmierci męża. Od tragicznego wypadku w górach, w którym zginął Jerzy Wysocki minął już przecież ponad rok.

- Tak, jestem wkurzona! I to jak! Zerwałaś kontakt ze wszystkimi, nikogo do siebie nie dopuszczasz! Zaszyłaś się w tej głuszy i... - I piję... To chciałaś powiedzieć? - Ja nie mogą patrzeć na to, co ze sobą robisz. Wiesz przecież, że ja, że my wszyscy bardzo szczerze ci współczujemy, ale minęło już trochę czasu... Musisz się jakoś ogarnąć, pozbierać się... Ciebie to bawi? Stracisz, jeżeli już nie straciłaś, prawo do wykonywania zawodu! Ja nie wiem na jakim etapie jest ta sprawa!

Kłamstwo Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" w sprawie amnezji Marcina!

Przyjaciółka Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" nie zdoła powiedzieć nic więcej, bo ta od razu jej przerwie. Dając do zrozumienia, że wizyta za bardzo się już przeciągnęła. - Słuchaj, ja nie chcę o tym gadać! Dzięki za troskę... Nie możemy pogadać o czymś innym? Nie wiem, czy wiesz, ale u nas ostatnio w okolicy...

- Martwię się o ciebie... Wszyscy się o ciebie martwimy. Jak będziesz chciała naprawdę pogadać, to wiesz gdzie mnie szukać - zapewni Agata w 1815 odcinku "M jak miłość". Zanim jednak wsiądzie do samochodu i odjedzie, zada Martynie jeszcze kilka pytań o Janka. Dopiero wtedy wyjdzie na jaw, że dwa miesiące temu, gdy Martyna spowodowała wypadek Marcina w lesie, to właśnie u Agaty szukała dla niego ratunku. Słowem jednak nie wspomniała przyjaciółce, że to nieznajomy, który stracił pamięć.

- A zapomniałam cię zapytać, jak się czuje ten twój kuzyn Janek? Przywiozłaś go do mnie na tomografię... Odzyskał pamięć?

- Nie, był tylko w lekkim szoku po upadku. Nie mamy kontaktu, dawno wyjechał... - okłamie przyjaciółkę Martyna w 1815 odcinku "M jak miłość", ukrywając przy tym, że mężczyzna z amnezją cały czas z nią mieszka. - Martyna, obie wiemy, że na tym etapie sama sobie już nie poradzisz. Jeżeli mogę ci jakoś pomóc, to... - rzuci na pożegnanie Agata, która niestety nie zauważy obecności Marcina w domu.