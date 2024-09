M jak miłość, odcinek 1815: Bezwzględna Martyna wyrzuci Marcina z domu, a później desperacko poprosi o pomoc – ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nałóg Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" popchnie ją do tego, że przestanie panować nad tym, co mówi i robi. Lekarka alkoholiczka zrobi się coraz bardziej zaborcza, wręcz opryskliwa w stosunku do Marcina, chociaż Chodakowski w żaden sposób nie zasłuży sobie na takie traktowanie. Żeby znów sięgnąć po butelkę i by nieznajomy, którego trzyma w swoim domu w Kampinosie nie widział jak upija się do nieprzytomności, da mu nawet kluczyki do swojego samochodu i wyśle do miasta po zakupy. Zadrwi nawet, że musi zarobić na mieszkanie u niej za darmo!

Pijana Martyna w 1815 odcinku "M jak miłość" będzie się szarpać z Marcinem!

Po powrocie do domu Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin znów zastanie kobietę kompletnie pijaną. Nie będzie jednak bezczynnie na to patrzył. - Rozumiem, że wysłałaś mnie do sklepu po to, żeby móc się napić?

- Brawo! Bystry facet!

- Co ty robisz? Daj mi to... - Marcin wyrwie Martynie butelkę z rąk, a wtedy ona z obłędem agresji w oczach rzuci się na niego z pięściami. - Zostaw to! Wynoś się z mojego domu! Spieprzaj stąd, słyszysz! - pijana Martyna zacznie się szarpać, aż w końcu upadnie na podłogę. Marcin nie odważy się jednak jej podnieść.

Zamiast tego w 1815 odcinku "M jak miłość" pozbędzie się z domu Martyny alkoholu, wyleje wszystko do zlewu. - Trochę tu posprzątam i koniec z piciem!

- Przecież miało cię tu nie być...

- Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz! Jesteś uzależniona, powinnaś iść do lekarza! Co ja ci będę mówił, sama dobrze wiesz, przecież nim jesteś! - oznajmi alkoholiczce, która oprócz niego w 1815 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała nikogo, kto mógłby jej pomóc.

Problemy Martyny ze zdrowiem w 1815 odcinku "M jak miłość"! Na co choruje?

Po kilku godzinach Martyna w 1815 odcinku "M jak miłość" już trochę wytrzeźwieje, ale wtedy wystąpią u niej problemy z ciśnieniem. Nie zgodzi się, by Marcin wezwał karetkę, ale poleci mu, by pojechał do apteki i wykupił jej leki na receptę. Tego dnia Chodakowski wstąpi już do apteki pod Sochaczewem, gdzie wzbudzi podejrzenia farmaceutki (Zuzanna Pawlukiewicz). Tymczasem Martyna podłączy sobie kroplówkę.

W takich okolicznościach w 1815 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Martyna nie tylko pije, ale także jest poważnie chora. - Lepiej się czujesz?

- Trochę lepiej...

- Ale to tylko na chwilę niestety... Musisz coś z tym zrobić. Nawet nie chcę myśleć w jakim stanie jest twoja wątroba. Może jakiś detoks, a potem terapia...

- Zrobię to, ale sama na własnych zasadach. Pomożesz mi? - poprosi Marcina w 1815 odcinku "M jak miłość". I wreszcie doceni, że ma go przy sobie...

M jak miłość. Martyna dowie się kim jest Marcin! Nie pozwoli mu wrócić do Kamy