M jak miłość, odcinek 1812: Aleksandra wesprze załamaną Kamę! Zrozumie jak bardzo ją skrzywdziła po zaginięciu Marcina - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1812 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1812 odcinku "M jak miłość" Marcin wciąż będzie przebywał w leśniczówce u Martyny (Magdalena Turczeniewicz), nieświadomy tego, że jego najbliżsi wciąż drżą o jego życie. I choć Chodakowski wreszcie zacznie odzyskiwać pierwsze wspomnienia, które wcześniej straci po wypadku spowodowanym przez pijaną Wysocką, przez co nie odnajdzie drogi do domu, to wcale nie będzie chciał ich kontynuować. A to dlatego, że przypomni mu się wszystko to, co najgorsze, a zatem porwanie i atak gangstera Roberta (Kamil Drężek). I to w 1812 odcinku "M jak miłość" wprawi go w tak paniczny strach, przed tym, co będzie dalej, że wcale nie będzie chciał wracać do swojego dawnego życia!

Pojednanie Aleksandry i Kamy w 1812 odcinku "M jak miłość"!

A to z kolei w 1812 odcinku "M jak miłość" doprowadzi już Kamę do kompletnego załamania, gdyż od zaginięcia Marcina będą mijać już kolejne tygodnie, a ona wciąż nie będzie nic wiedzieć. Ukochana Chodakowskiego pogrąży się już w takim smutku i rozpaczy, że sama Ania (Alina Szczegielniak) nie wystarczy, aby ją pocieszyć. Szczególnie, że w przepływie szczerości siostra zdecyduje się na szczere wyznanie i w końcu wyzna Kamie, że i ona zakochała się w detektywie. Wówczas w 1812 odcinku "M jak miłość" do gry wkroczy także Aneta (Ilona Janyst), ale sama Chodakowska też nie wystarczy! Dlatego w końcu dołączy do niej i Aleksandra, która wreszcie zda sobie sprawę, jak bardzo ją skrzywdziła swoimi oskarżeniami, że to wszystko jest jej winą. I nie dość, że szczerze ją przeprosi, to jeszcze postanowi się z nią pojednać!

- Przepraszam cię jeszcze raz, dziecko... Tak mi wstyd, wybacz, nie jestem sobą - przyzna Aleksandra.

Tragiczne wieści w sprawie Marcina w 1812 odcinku "M jak miłość"!

I w 1812 odcinku "M jak miłość" wsparcie Aleksandry będzie bardzo potrzebne, gdyż w sprawie zaginionego Marcina wreszcie nastąpi przełom, choć nie będą to dobre wieści. A to dlatego, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) otrzyma tragiczną informację o śmierci Chodakowskiego, o której zaalarmuje policjantów zatrzymana przez nich członkini gangu Roberta, Marcela Sołtysik, która wcześniej była odpowiedzialna za wybawienie go z mieszkania. W 1812 odcinku "M jak miłość" Karski powiadomi o wszystkim Olka (Maurycy Popiel), choć nie będzie świadomy tego, że dziewczyna nie ma racji, gdyż detektywowi udało się uciec z kryjówki szefa mafii, a co najważniejsze przeżyć!