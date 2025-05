M jak miłość. Nowy rozdział w życiu Mateusza. Znów się zakocha i znajdzie się w niebezpieczeństwie! - ZDJĘCIA

M jak miłość. Krystian Domagała ujawnił kulisy odejścia z serialu! To nie on zrezynował z roli Mateusza Mostowiaka - ZDJĘCIA

Mateusz Mostowiak w "M jak miłość" zaczął nowe życie! Żołnierz, student

Nowa twarz Mateusza Mostowiaka, którego od 1864 odcinka "M jak miłość" gra Rafał Kowalski, to nie wszystko. Co prawda ukochany wnuk Barbary nie wrócił na stałe do Grabiny, ale mieszka i studiuje w Warszawie, więc dzieli ich niewielka odległość. A to oznacza, że Mateusz w nachodzącym sezonie "M jak miłość" będzie częściej odwiedzał rodzinny dom, babcię i innych członków rodziny, tych, którzy jeszcze zostali w Grabinie, a nie wyjechali do Australii.

Czy w "M jak miłość" po wakacjach właśnie w Grabinie Mateusz znajdzie prawdziwą miłość? W rodzinnej wsi narodziło się jego młodzieńcze uczucie do Lilki, którą poślubił w tajemnicy przed bliskimi. Po wszystkim, co razem młodzi Mostowiakowie przeszli, brutalnym gwałcie Lilki na dyskotece, ciąży z gwałtu i próbie samobójczej, żona zdradziła Mateusza z Ethanem Andersonem (Paweł Roman), którego poznała w Australii.

Dwa lata temu w "M jak miłość" kochanek Lilki okazał się jednak zabójcą-psychopatą, przez którym ratował ją właśnie Mateusz. Wówczas wydawało się, że Lilka ma jeszcze u Mostowiaka jakąś szansę, że wybaczy jej zdradę, porzucenie i wrócą do siebie. I tak się stało, ale te sceny nie zostały pokazane w serialu.

W kim zakocha się Mateusz Mostowiak w następnym sezonie "M jak miłość"?

Przed finałem sezonu "M jak miłość" Mateusz przyznał się Barbarze, że próbował z Lilką jeszcze raz, ale nie wyszło. Po ich ostatecznym rozstaniu Lilka wyjechała do Krakowa i teraz rzadko bywa w Grabinie u swojej matki Krystyny (Dorota Chotecka-Pazura).

To oznacza, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Mateusz będzie do wzięcia, że jego serce będzie wolne. Może je zdobyć jakaś nowa bohaterka, być może koleżanka ze studiów albo akademika w Warszawie. Jak podaje magazyn "Świat Seriali" Mateusza czekają miłosne zawirowania, ale nie tylko. Bo nie obędzie się też bez tragicznych zdarzeń.

Mateusz naraził się zbiorom z Grabiny. Co wydarzy się dalej w "M jak miłość"?

Bohaterska akcja Mateusza w Grabinie, kiedy ratował Kacpra (Bartosz Ziewiec), przyjaciela Basi (Karina Woźniak), przed agresywnymi, groźnymi kierowcami quadów, będzie miała ciąg dalszy w "M jak miłość" jesienią. Wszystko wskazuje na to, że Mateusz narazi się zbirom ze wsi i znajdzie się teraz w niebezpieczeństwie.