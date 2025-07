M jak miłość. Martyna będzie częstym gościem w agencji. Jej widok obudzi w Marcinie dawną namiętność - ZDJĘCIA

Martyna zapomni o Marcinie w „M jak miłość” po wakacjach

Już na długo przed końcem poprzedniego sezonu serialu „M jak miłość” Martyna przestała myśleć o Marcinie. Nie jest kobietą skłonną do rywalizacji z inną o serce mężczyzny. Pojęła, że Chodakowski wolał wrócić do dawnej miłości i uszanowała to. W tym samym czasie ona i Jakub odkryli, że wiele ich łączy i lubią ze sobą spędzać czas. Wysocka pomogła mu w najcięższych chwilach rozpaczy, jakie stały się jego udziałem po zdradzie przez Kasię (Paulina Lasota). I nie chodzi tu o wdzięczność za to, że Karski uratował jej życie, kiedy zagrażał jej gangster Robert (Kamil Drężek). Po prostu pasują do siebie…

Marcin znowu pod urokiem Martyny w „M jak miłość” we wrześniu

W nowym sezonie „M jak miłość” pojawią się zgrzyty w relacji Marcina i Kamy. Obydwoje zaczną się zastanawiać, czy nie pospieszyli się z narzeczeństwem. Chodakowski wspomni tygodnie, jakie spędził z Martyną i że był wówczas szczęśliwy, chociaż nie wiedział, kim jest. Albo pomimo tego…

W „M jak miłość” w nowym sezonie Martyna będzie odwiedzać agencję dla Jakuba

Podejrzenia Kamy nie osłabną w kolejnym sezonie „M jak miłość”, ponieważ będzie się często natykać na Martynę – jak można przeczytać w „Świecie seriali”. Jakub będzie się starał o Wysocką i lekarka będzie się regularnie pojawiać w agencji. To wtedy narzeczona Marcina zauważy, w jaki sposób on nadal na nią patrzy. W zasadzie nie nadal, ale od nowa, ze świeżym podziwem. Ponowne zauroczenie Chodakowskiego zbiegnie się z jego niezadowoleniem z pracy Kamy w agencji – jej niezrozumienia dla zasad, według których ma w niej funkcjonować. Ich przekroczenie doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Ich konsekwencje będą poważne i nie nadejdą od razu.