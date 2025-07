M jak miłość. Kama czy kameleon? Michalina Sosna znowu to zrobiła! - ZDJĘCIA

Kama z „M jak miłość” znowu w nowej odsłonie

Michalina Sosna nie byłaby sobą, gdyby nie zmieniała się na oczach fanów niczym kameleon. W „M jak miłość” widzieliśmy ją już z różnymi fryzurami. Tylko w ostatnim czasie zaskoczyła obserwatorów swojego profilu na Instagramie najpierw zdjęciem wspomnieniowym z okresu, kiedy była nastolatką, a potem wcieliła owo wspomnienie w życie, zmieniając uczesanie na inspirowane tamtą fotografią. Teraz znowu zmiana – na burzę rozjaśnionych loków. Co na to jej wielbiciele?

- Piękna fryzurka.

- Super Pani z tymi włosami, pani Michalinko.

- Przecudownie wyglądasz z tą fryzurą ❤️

- 🔥❤️ jak zrobiłaś taką superfryzurę?

- Czyżby nowa fryzura? Nie może być. Ach...🤔😃😲

To na pewno jeszcze nie koniec, bo w „M jak miłość” też idą zmiany...

Jesienią Marcin wciąż będzie myślał o Martynie w „M jak miłość”

W pierwszych odcinkach „M jak miłość” we wrześniu Marcin (Mikołaj Roznerski) poślubi Kamę. Zrobi to po jej oświadczynach, które nie wszystkim widzom przypadły do gustu. Ci, którym się nie spodobały, uznali je za gest desperacji. Po ślubie okaże się, że Martyna (Magdalena Turczeniewicz) nie całkiem wywietrzała Chodakowskiemu z głowy. Wspomnienia z leśniczówki wrócą tym mocniej, że powrót do przeszłości stanie się niemożliwy. Ale czy na pewno…?

Po wakacjach Kama nie będzie oczkiem w głowie Marcina w „M jak miłość”

W nowym sezonie „M jak miłość” Martyna i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) postanowią dać sobie szansę na wspólne życie. Rozpocznie ten proces właśnie ślub Marcina i gest Kuby, który zaprosi Wysocką na uroczystość w roli osoby towarzyszącej. Chodakowskiego ucieszy widok dawnej kochanki, a Kama to zauważy. Potem jej mąż zrobi się czasem trochę nieobecny i zamyślony...