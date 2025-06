M jak miłość. Całkowita przemiana Michaliny Sosny. Wraca do wizerunku sprzed lat? - ZDJĘCIA

Kama na ślubie jeszcze z długimi włosami w „M jak miłość”

Ślub Kamy i Marcina w „M jak miłość” zobaczymy prawdopodobnie już na jesieni. Na zdjęciach ze sfilmowanej uroczystości można ją zobaczyć jeszcze z półdługimi włosami w kolorze kasztanowo-rudo-blond. Ale obecnie aktorka już tak nie wygląda. Postanowiła całkowicie zmienić wizerunek.

Urok młodzieńczego buntu Michaliny Sosny

Kilka dni wcześniej zobaczyliśmy na Instagramie ciekawe zdjęcie Michaliny Sosny z czasu, kiedy już marzyła o zostaniu aktorką, ale jeszcze nią nie była. To fotografia nastoletniej, ciemnowłosej dziewczyny, zadziornej i zbuntowanej, z krótką fryzurą. Do tego na łydce ma ogromnego pająka. To tatuaż z henny, który zniknął pod prysznicem. Fani jednym głosem porównali ją do młodej Victorii Beckham.

Michalina Sosna wraca do przeszłości

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” zobaczymy Kamę z rudobrązowymi włosami i jasnymi refleksami. Taka Michalina Sosna już nie istnieje! Wygląda na to, że stara fotografia z czasów, kiedy była nastolatką, zainspirowała ją do całkowitej zmiany wyglądu w duchu powrotu do wczesnej młodości. Nowe cięcie, włosy ciemne jak kiedyś i krótsze – jest inaczej! Oczywiście, fani aktorki na Instagramie zareagowali żywiołowo i entuzjastycznie:

- Nowe cięcie? Meeega 😍

- Cudnie wyglądasz Kochana ❤️

- Mega piekna

- MICHALINKA BOSKO I ZJAWISKOWO🔥❤️😍😮

- Wow 😍 przepięknie wyglądasz 🩵🤩⭐

Czy taka Sosna długo się utrzyma?