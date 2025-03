M jak miłość

M jak miłość. Dorota wygra życie, ale straci Bartka! Wyzdrowieje, ale nie będzie miała już po co wracać do męża – ZDJĘCIA, WIDEO

W 1857 odcinku „M jak miłość” Dorota (Iwona Rejzner) pokona raka i w końcu wróci do Polski! Kawecka postanowi zrobić niespodziankę Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), dlatego o niczym mu nie powie, ale na miejscu, to ona zaskoczy się najbardziej! A to dlatego, że w 1857 odcinku „M jak miłość” zda sobie sprawę, że nie ma już po co wracać do męża, gdyż po tym co usłyszy, a także sama zobaczy, zrozumie, że jej miejsce u Lisieckiego już zajęła Natalka (Dominika Suchecka)! I wówczas nie będzie miała już po co żyć, mimo iż dopiero co cudem wyzdrowieje! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!