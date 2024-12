M jak miłość. Ciąża Martyny wywołuje gwałtowny sprzeciw! Pora już skończyć z Martyną. Ona musi odejść

Czy Martyna w "M jak miłość" będzie w ciąży z Marcinem?

Dlaczego Martyna straciła przytomność w 1833 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany we wtorek, 3.12.2024? Czy jest w ciąży z Marcinem i nawet sama jeszcze o tym nie wie? Co prawda podczas sceny zasłabnięcia Martyny w szpitalu w Sochaczewie, gdy przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis) znalazła ją nieprzytomną na podłodze w pokoju lekarskim, ani razu nie padło słowo "ciąża", ale to możliwy objawy ciąży lekarki, która rozkochała w sobie Marcina.

To pewne, że co najmniej do końca grudnia w "M jak miłość" nie wyjaśni się jaki był prawdziwy powód omdlenia Martyny. Nie można oczywiście wykluczyć, że zasłabła z przemęczenia, stresu i silnych emocji związanych z pożegnaniem z Marcinem, ich ostatnim spotkaniem, podczas którego musiała go okłamać, by pozwolić mu odejść.

Z kim będzie Marcin w "M jak miłość" kiedy odzyska pamięć?

Bo wiadomo już, że na razie w "M jak miłość" Marcin i Martyna nie będą razem... A kiedy w 1837 odcinku serialu nadejdzie moment, w którym cierpiący na amnezję Marcin odzyska pamięć wskutek traumy wywołanej wypadkiem Szymka (Staś Szczypiński), będzie musiał wybrać z kim chce być. Z Martyną, w której się zakochał, czy z Kamą (Michalina Sosna), którą wreszcie sobie przypomni.

Martyna nie zniknie z "M jak miłość"!

Do tego czasu nie ma co liczyć na to, że w "M jak miłość" Martyna zniknie z życia Marcina na zawsze. Nawet jeśli Chodakowski będzie z Kamą, to ją wybierze, to lekarka, która rozpaliła w nim gorące uczucie zejdzie tylko na boczny tor. Ale na pewno nie nastąpi koniec Martyny w "M jak miłość", bo Magdalena Turczeniewicz w obsadzie serialu zostanie o wiele dłużej.

Fani "M jak miłość" chcą, żeby Martyna odeszła na zawsze

Fani "M jak miłość", których na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku pytaliśmy, czy przewidują ciążę Martyny, w większości pisali w komentarzach, że nie widzą już przyszłości dla tej bohaterki. Nie chcą Martyny z Marcinem, oczekują od scenarzystów serialu, że jak najszybciej się jej pozbędą. Oczywiście są i tacy, którzy widzą w Martynie idealną kobietę dla Marcina, wierzą w to, że tylko z nią będzie naprawdę szczęśliwy i odzyska spokój.

- Ten wątek już jest nudny, jeszcze tego brakuje żeby w ciąży z nim była. Można by to już skończyć ile można to ciągnąć. - Nie ciąża pewnie stres i przemęczenie! - Oby nie . Jakoś ta Martyna nie przypadła mi do gustu swoim zachowaniem . Izy też nie bronię bo nabroiła i to nieźle . To już wolę aby był z Kamą . - Jeśli będzie w ciąży to będzie najbardziej beznadziejny wątek jaki był w tym serialu. - Niech da spokój Marcinowi - Niech zostawi Marcina w spokoju - Nie, ciąża pewnie nie, ale wydaje mi się że scenarzyści tak namotają że Marcin będzie z Martyną - Niech się w końcu odczepi od Marcina - Zmęczona pracą, za dużo pracuje - Obydwie z Izą niech se ręce podadzą ,niech spadają od Marcina!

Martyna odczepi się od Marcina w nowych odcinkach "M jak miłość". Na jak długo?

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Magdalena Turczeniewicz zapowiedziała, że Martyna pozwoli Marcinowi odejść, być z Kamą, ale to wcale nie oznacza końca historii tej miłości. Szczególnie, że lekarka zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i nie tak dawno cierpiała na poważne załamanie psychiczne.