M jak miłość. Artur po wyprowadzce z domu Barbary zamieszka z kochanką. To ona znów popchnie go w ramiona Joanny!

Artur i Joanna zamieszkają razem w nowym sezonie "M jak miłość"

Takiego zwrotu akcji w odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej chyba nikt się nie spodziewał! O ile łatwo jest przewidzieć, że zdrada Artura z Joanną ostatecznie zniszczy jego małżeństwo z Marysią, że niewierny Rogowski będzie miał przeciwko sobie całą rodzinę, to wspólne mieszkanie z kochanką raczej nie śniło się nikomu.

A jednak dom Joanny Dobrzańskiej, który młoda kardiolożka wynajmuje w Grabinie od przyjaciółki, stanie się miłosnym gniazdkiem tej pary w następnym sezonie "M jak miłość". Nie bez powodu, bo Artur będzie musiał wyprowadzić się z domu Barbary, nikt z bliskich mu osób nie będzie chciał go wiedzieć po dachem Mostowiaków. Szczególnie po tym, jak Marysia dowie się, że zdradziecki mąż nie tylko spędził noc z Joanną, ale także zakochał się w lekarce, kompletnie stracił dla niej głowę.

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Zdesperowana Joanna zatrzyma Artura przy sobie w "M jak miłość" jesienią

Decyzja Rogowskiego o odejściu z domu w Grabinie w "M jak miłość" jesienią będzie jednym słusznym rozwiązaniem! Skoro wybierze kochankę, a nie własną żonę, którą do niedawna darzył wielką miłością, to nie będzie dla niego już miejsca w rodzinnym domu. Czy tak duża życiowa zmiana będzie Arturowi dawać się we znaki? Niezupełnie, bo zdesperowana Joanna przy każdej okazji będzie mu udowadniać, że jest gotowa na wiele, byle zatrzymać go przy sobie.

Romans Artura i Joanny w następnym sezonie "M jak miłość" może się przerodzić w poważny związek, a ich wybory doprowadzą do zniszczenia dotąd szczęśliwej rodziny Rogowskich. Jedyną osobą, która będzie próbowała powstrzymać rozwód Marysi i Artura będzie ich córka Basia (Karina Woźniak), która za wszelką cenę będzie chciała pogodzić rodziców. Z marnym skutkiem....

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Nie będzie miłosnej sielanki kochanków z Grabiny w "M jak miłość" po wakacjach

Jak będzie wyglądało wspólne życie Artura i Joanny w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach? Czy w domu w Grabinie, gdzie stale będą na oczach wszystkich mieszkańców, będą mogli cieszyć się swoją miłością. Niewielkie szanse, bo Rogowskiemu na pewno nie dadzą spokoju wyrzuty sumienia, że zdradził i zostawił Marysię dla młodszej kochanki.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!