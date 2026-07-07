M jak miłość. Basia nie pogodzi się z rozstaniem Marysi i Artura! Będzie chciała połączyć Rogowskich i wybaczy ojcu romans?

Koniec małżeństwa Rogowskich w "M jak miłość" jesienią

Nie ma już żadnych wątpliwości, że w "M jak miłość" jesienią nastąpi koniec małżeństwa Rogowskich. Mimo że rozwód Marysi i Artura nie będzie jeszcze przesądzony, to na pewno się rozstaną po zdradzie, której dopuścił się lekarz z Grabiny z młodszą koleżanką z przychodni. Poza tym nadejdzie moment, w którym Rogowski przestanie oszukiwać Marysię, że zakochał się w Joannie, że teraz to ona zajmuje najważniejsze miejsce w jego życiu.

Co prawda na początku nowego sezonu "M jak miłość" już w 1937 odcinku Artur po nocy z Joanną postanowi zakończyć ich romans, wybierze żonę i rodzinę, to jednak uczucie do kochanki okaże się silniejsze niż rozsądek, moralność, zobowiązania wobec rodziny! A to oznacza tylko jedno - niewierny Artur będzie musiał ponieść konsekwencje swoich wyborów i czynów.

Sprzeciw Basi wobec rozstania Marysi i Artura w nowym sezonie "M jak miłość"

Wyprowadzka z domu Grabinie w "M jak miłość", rozstanie z Marysią i pożegnanie z Basią to tylko niewielka część ceny, jaką Rogowski zapłaci za romans z Joanną! Zwiastun następnego sezonu, który można zobaczyć w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" odsłonił fragmenty sceny jak zrozpaczona Basia będzie chciała zatrzymać ojca w rodzinnym domu! Nie uda jej się to. Artur będzie musiał się wyprowadzić, a to znowu popchnie go w ramiona Joanny.

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Z relacji z planu "M jak miłość" wynika, że Basia nie zaakceptuje nowej sytuacji w rodzinie, nie pogodzi się z rozstaniem Marysi i Artura i postanowi połączyć rodziców. Wybaczy ojcu romans z Joanną, zdradę matki i to, że Artur kompletnie zwariował dla dużo młodszej kobiety, która mogłaby być jego córką? Na pewno nie od razu, ale powtórzy się historia sprzed lat.

Bo to nie pierwszy raz, kiedy Rogowski dopuścił się zdrady, wybrał młodszą kochankę, a nie żonę. Dla tych, którzy nie pamiętają, przypominamy, że kiedyś w "M jak miłość" Artur zdradzał Marysię z Teresą Drawicz (Dominika Łakomska), że prawniczka okazała się psychopatką i chciała go zabić. Ten romans źle się skończył dla Rogowskiego, która został sparaliżowany i na wiele miesięcy przykuty do wózka.

Wówczas to Basia połączyła znów rodziców, dzięki niej Marysia i Artur wrócili do siebie. Póki co nie wiadomo, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko wyjaśni się w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach