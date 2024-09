Willa ze "Złotego chłopaka" trafiła na sprzedaż. Cena przyprawia o zawrót głowy!

Spis treści

Złoty chłopak. Dom Korhanów na sprzedaż

Ta niezwykła oferta z pewnością przyciągnie uwagę nie tylko wielbicieli serialu, ale i inwestorów, którzy szukają prestiżowych nieruchomości w tętniącym życiem Stambule. Fani tureckiego serialu "Yalı Çapkını" mają niepowtarzalną okazję stać się właścicielami wyjątkowej nieruchomości! Luksusowa willa serialowych Korhanów, która stanowi tło dla wielu pamiętnych scen tej popularnej tureckiej produkcji, właśnie trafiła na rynek nieruchomości.

Rezydencja tureckiego biznesmena Sakıpa Sabancı w ostatnich dniach została wystawiona na sprzedaż, ale inwestor i jej przyszły właściciel musi mieć wyjątkowo gruby portfel. Cena za zabytkową, luksusową rezydencję w jednej z najstarszych dzielnic mieszkaniowych w Stambule jest zdumiewająca.

Sprawdź także: Tak zaczyna się 3. sezon Złotego chłopaka. Oto, czego dowiedzieliśmy się w 1. odcinku

Luksus i historia na sprzedaż

Ta imponująca posiadłość zlokalizowana jest w jednym z najbardziej prestiżowych rejonów Stambułu, w dystrykcie Üsküdar, czyli na anatolijskim (azjatyckim) brzegu Bosforu. W pobliżu znajduje się m.in. pałac Beylerbeyi.

Fani serialu doskonale wiedzą, że z willi Korhanów rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki! Rezydencja oprócz znakomitej lokalizacji, wyróżnia się architekturą i luksusowym wykończeniem wnętrz, które zachwyciły widzów na całym świecie. Jej całkowita powierzchnia wynosi 1985 m2.

Cena domu z serialu Złoty chłopak zwala z nóg

Według informacji Bekira Batu z gazety Sarıyer, nowy nabywca domu Korhanów musi dysponować ogromnym budżetem – obecny właściciel żąda dokładnie 1 miliarda 250 milionów lirów tureckich, czyli około 200 milionów złotych.

Co Wy na to?

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, jak wygląda posiadłość, w której mieszkają serialowi Korhanowie.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita