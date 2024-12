Złoty chłopak. Zmarły Fuat wróci? Lepiej usiądźcie! Oto, co wymyślili w 3. sezonie

Tureckie seriale

Złoty chłopak. Powrót Fuata w 3. sezonie? Nie uwierzycie, co wymyślili twórcy!

Fuat Korhan znowu pojawi się w serialu Złoty chłopak? Przed nami zadziwiający zwrot akcji w 3. sezonie tureckiej telenoweli! Dotarliśmy do bardzo interesującej informacji i nie będziemy jej trzymać tylko dla siebie. Oto, co przed nami. Fuat wróci do Złotego chłopaka w nieoczekiwany sposób!