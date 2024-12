Złoty chłopak. Nie jest dobrze. Finał serialu już niebawem!

Spis treści

Spadek oglądalności w Turcji, ale sukces międzynarodowy Złotego chłopaka

Serial "Złoty chłopak"(oryg. Yalı Çapkını) zbliża się do finału 3. sezonu, który ma być zwieńczeniem całej produkcji. Chociaż w Turcji serial nie cieszy się już tak wielką popularnością, jak na początku, to opowieść o Seyran i Fericie wciąż ma oddanych fanów na całym świecie.

To właśnie dzięki globalnemu zainteresowaniu i sprzedaży do wielu krajów, "Złoty chłopak" nadal jest obecny na ekranach, mimo że oglądalność w Turcji spadła w porównaniu do wcześniejszych sezonów.

Złoty chłopak. Kiedy finał trzeciego sezonu?

Jeśli widownia nie będzie tak szybko odchodzić, serial ma szansę być kontynuowany do 100. odcinka. Emisja ostatniego odcinka 3. sezonu planowana jest na koniec marca 2025 roku.

Twórcy i producenci liczą na to, że mimo spadku zainteresowania w Turcji, uda im się utrzymać poziom oglądalności, który pozwoli na dokończenie tej opowieści zgodnie z planem. Niestety, jeśli oglądalność serialu znacząco spadnie, data ostatniego odcinka zostanie przesunięta.

"Złoty chłopak" to turecka telenowela z 2022 roku, która błyskawicznie zdobyła serca widzów dynamiczną fabułą i pełnymi emocji wątkami, a także charyzmatycznymi bohaterami. Jednak w miarę upływu czasu i pojawienia się nowych produkcji konkurencyjnych stacji, zainteresowanie serialem w kraju zaczęło słabnąć.

Fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie dalszych losów produkcji, która mimo zmieniających się trendów, wciąż ma potencjał, by zakończyć się mocnym akcentem.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita