Wichrowe wzgórze. Zeynep wyjawi Halilowi swoje największe marzenie

Wichrowe wzgórze. Zeynep powie Halilowi o swoim marzeniu

W 74. odcinku tureckiej telenoweli Wichrowe wzgórze dojdzie do niespotykanej, jak do tej pory, rozmowy Zeynep i Halila. Para, która wiecznie się ze sobą kłóci i o wszystko ma do siebie pretensje, wymieni dialog w miłej atmosferze. Co więcej, Zeynep wyzna Halilowi, jakie jest jej marzenie. Te plany dotyczą także i jego! O co chodzi? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Dziewczyna zabierze właściciela farmy do szklarni, gdzie pokaże mu wyhodowaną przez siebie sadzonkę lawendy. Patrząc n nich, wąchających roślinę, trudno będzie nie zauważyć, że pomimo nienawiści, oboje żywią w stosunku do siebie także i dobre uczucia.

Zeynep przedstawi Halilowi plan, by ten zajął się uprawą lawendy. Doskonale przygotuje się do tej rozmowy.

Wszystko już przeanalizowałam. To opłacalny biznes. Lawenda ma szerokie zastosowanie, od gastronomii po przemysł farmaceutyczny. Wszystko masz w tym folderze

- powie, wręczając Halilowi dokumenty.

Mężczyzna będzie jednocześnie zaskoczony jak i zaciekawiony jej propozycją.

Wreszcie Zeynep pokaże mu perfumy lawendowe, które sama skomponowała.

Miałam marzenie. Możemy stworzyć własną markę perfum

- wyzna.

Kiedy 74 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 74 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 20 grudnia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt