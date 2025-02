Spis treści

Wichrowe wzgórze. Zeynep nie dostanie pracy w mieście!

Kiedy rodzina Aslanli będzie już pakowała się do wyjazdu, Zeynep otrzyma telefon, który wyprowadzi ją z równowagi. Okaże się, że firma, w której miała podjąć pracę, zrezygnowała! Czy to oznacza, że ona i jej bliscy nie wyjadą z farmy?

Dziewczyna uda się do Halila, by powiedzieć mu, że jednak nie będzie pracowała w Ankarze. Ta wiadomość ucieszy mężczyznę, bo to on za tym stoi!

Choć Halil jej o tym nie powie, nakazał Erenowi dokładne prześwietlenie nowego miejsca pracy Zeynep. Asystent ustali, że firma jest w trudnej sytuacji i nie jest wypłacalna. Ponadto mieszkanie, w którym miała zamieszkać rodzina znajduje się daleko od centrum i stanowi kiepskie warunki do życia. Widzowie zobaczą, jak Halil rozmawia z kimś przez telefon, a następnie dziękuje tej osobie, że powiedziała Zeynep o zerwaniu z nią współpracy!

Okaże się jednak, że jego plan nie powiódł się do końca! Zeynep oświadczy udawanemu narzeczonemu, że zabezpieczyła się na tę ewentualność. To oznacza, że i tak wyjedzie z bliskimi z farmy! Choć Halil będzie próbował jeszcze ją powstrzymać, jej decyzja będzie już ostateczna. Jedynym pocieszeniem dla niego jest fakt, że kobieta nie opuści miasta.

Kiedy 116 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 116 serialu "Wichrowe wzgórze" zostanie wyemitowany we wtorek, 25 lutego o godzinie 14:00 w TVP1.

Zobacz w galerii zdjęcia z rozmowy Zeynep z Halilem.

Wichrowe wzgórze - o czym jest serial?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie.

Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu Wichrowe wzgórze:

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt