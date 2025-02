Wichrowe wzgórza. Tak Zeynep doprowadzi Halila do rozpaczy

Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Tak Zeynep zachowa się po zaręczynach! Halil nie będzie potrafił powstrzymać łez! Streszczenie 114 odcinka Rüzgârlı Tepe (21.02.2025)

Zaręczyny Zeynep i Halila, choć udawane, będą dla obojga ogromnym przeżyciem. Czy jednak to, co wydarzy się tego wieczora sprawi, że dziewczyna i jej rodzina nie wyprowadzą się z farmy? W 114 odcinku serialu Wichrowe wzgórza Zeynep powie Halilowi coś, przez co po jego policzkach popłyną łzy! Zobacz na ZDJĘCIACH, co stanie się po ich zaręczynach.